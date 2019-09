Die Dachauer Feuerwehr ist heuer 150 Jahr alt und feiert das mit einer dreitägigen Jubiläumsveranstaltung vom 13. bis 15. September auf der Ludwig-Thoma-Wiese. Am Samstag, 14. September, findet von 10 bis 17 Uhr ein großer Aktionstag statt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Dachau und der Freiwilligen Feuerwehr Pellheim werden weitere Hilfs- und Rettungsorganisationen wie Polizei, BRK, THW und Bergwacht vertreten sein. Insgesamt werden etwa 80 Einsatzfahrzeuge zur Besichtigung bereitstehen. Mit folgenden Schauübungen werden die einzelnen Einheiten ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen.

Zudem gibt es ganztägig ein unterhaltsames Kinderprogramm, und auch die Erwachsenen können selbst Hand anlegen und sich beispielsweise mit den hydraulischen Rettungsgeräten an einem Unfallfahrzeug mal als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau versuchen. Durch den Tag führt die BR-Moderatorin Susanne Rohrer. Ende des Aktionstages auf dem weitläufigen Gelände ist um 17 Uhr; dann folgt das Abendprogramm mit "Landy Landinger & Band" und "Gerry und Gary with their used underwear" im großen Zelt. Der Eintritt ist frei.

Am Festwochenende stehen auf der Ludwig-Thoma-Wiese keine Parkplätze zur Verfügung, da der gesamte Bereich für die Einsatzfahrzeuge und Vorführungen benötigt wird. Dachauer Besucher sollten am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Dafür hat die Stadt extra die Fahrradständer an der Ludwig-Thoma-Straße (beim Kindergarten) und in der Schleißheimer-Straße (beim Supermarkt) belassen. Die auswärtigen Gäste werden auf die Parkplätze auf der Bahnhof-Ostseite verwiesen, von dort sind es keine zehn Minuten zu Fuß bis zur Thoma-Wiese.

Am Sonntag, 15. September, findet nach dem Empfang der eingeladenen Vereine und Feuerwehren ein Festgottesdienst (10 Uhr) mit Weihbischof Bernhard Haßlberger auf der Ludwig-Thoma-Wiese statt, bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche Sankt Jakob in der Altstadt. Danach folgt der große Festumzug mit mehr als 1200 Teilnehmern. Der Zug startet auf der Festwiese an der Ludwig-Thoma-Straße, weiter geht's über die Mittermayerstraße, Augsburger Straße, Konrad-Adenauer-Straße und wieder zurück auf die Festwiese. Nach dem Mittagessen im Festzelt gibt es eine Oldtimer-Fahrzeugschau und ein Kinderprogramm.