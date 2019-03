26. März 2019, 22:16 Uhr Termine

Dachau

Abend der offenen Tür. Anschließend Informationsabend zum Übertritt an die RSD. Dr.-Josef-Schwalber-Realschule, Nikolaus-Deichl-Str. 1; Mittwoch, 17 bis 19 Uhr.

Ausstellung: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Von Annedore Dorn. Zu sehen bis 28. April; Montag bis Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 12 bis 13 Uhr. Versöhnungskirche, Gesprächsraum, Alte Römerstraße 87.

Ausstellung: Georg Scherer - ein Dachauer Leben. Das Lager und der Landkreis. Dachauer Forum gemeinsam mit dem ASV. Ausstellungseröffnung um 19 Uhr. ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21.

Ausstellung: Kunst im Forum - Andreas Kreutzkam. Bis 26. April; Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Dachauer Forum, Ludwig-Ganghofer-Str 4.

Ausstellung: Markus Lüpertz - Sternzeichen. Bis 31. März, Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr, Galerie Lochner, Konrad-Adenauer-Straße 7.

Ausstellung: Schüler der FOS 4 - Motions. Bis 29. März, Montag bis Donnerstag, 8 bis 20 Uhr, Freitag, 8 bis 16 Uhr. Caritas-Zentrum, Landsberger Straße 11.

Damenkegeln des Katholischen Frauenbunds. Pfarrheim Mariä Himmelfahrt, Gröbenrieder Straße 13; Mittwoch, 19.30 Uhr.

Forum: Gib deiner Trauer Zeit und Raum. Gesprächsrunde mit Geschichten und Impulsen für Menschen, die um einen anderen trauern, Anmeldung ☎ 08131/99688-0. Caritas-Altenheim Marienstift, Cafeteria, Schillerstraße 40; Mittwoch, 19 bis 21 Uhr.

Forum: Ökumenische Exerzitien im Alltag- Jesuskontakt. Gebührenfrei. Anmeldung Angelika Affeldt, ☎ 08131/6167746. Evangelische Gnadenkirche, Anton-Günther-Straße 1; Mittwoch, 19.30 Uhr.

Gebrauchtwarenmarkt. ☎ 08131/277845. Caritas-Tagesstätte ProBe, Am Hörhammermoos 12; Mittwoch, 10 bis 12, 14 bis 18 Uhr.

Gesprächskreis für ehrenamtliche BesucherInnen im Senioren- und Pflegeheim. Mit Hermann Wimmer, Altenheimseelsorger. Anmeldung ☎ 0175/5789860. Caritas-Altenheim Marienstift, Schillerstraße 40; Mittwoch, 19 bis 21 Uhr.

Hallenbad. ☎ 08131/7009-984. Frühschwimmen Montag bis Donnerstag, 6.30 bis 8 Uhr. Am Alten Wehr 1; Mittwoch, 13 bis 19 Uhr; Donnerstag, 13 bis 21 Uhr.

Herzkissen-Aktion des Katholischen Frauenbunds. Pfarrheim St. Jakob, Pfarrstraße 7; Mittwoch, 14 Uhr.

Informationsabend Dachauer Land Sonnenäcker 2019. Gasthaus 3 Rosen, Münchner Str.5; Mittwoch, 19.30 Uhr.

Mieterberatung. Mieterverein, Ludwig-Ernst-Straße 48; Mittwoch, 18 bis 20 Uhr.

Musikkabarett: Da Huawa, da Meier & I. Einlass 19.30 Uhr. Eintrittskarten ☎ 089/54818181. Ludwig-Thoma-Haus, Augsburger Str. 23; Donnerstag, 20 Uhr.

Neue Eltern-Kind-Gruppe. Für Kinder ab zwei Jahren, immer mittwochs, Info ☎ 08131/56810. ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21; Mittwoch, 9 bis 10 Uhr.

Osteoporose-Gymnastik. BRK-Kreisverband Dachau, Rotkreuzsaal, Rotkreuzplatz 3-4; Mittwoch, 8 bis 13 Uhr.

Schnupperstunde 'Functional Circle'. Mit Sportlehrer Dali Ammar. ASV Freizeitsport Erwachsene. Anmeldung ☎ 08131/568117. ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21; Mittwoch, 10 bis 11 Uhr.

Schnupperstunde 'Workout-Express'. Mit Sportlehrer Dali Ammar. ASV Freizeitsport Erwachsene. Anmeldung ☎ 08131/568117. ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21; Donnerstag, 21 bis 21.45 Uhr.

Sitzung des Familien- und Sozialausschusses. Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße 2-6; Mittwoch, 14.30 Uhr.

Soli-Indoor Cycling. Sportpark Dachau-Ost, Alte Römerstraße 45; Mittwoch, 18 bis 19, 19 bis 20 Uhr.

Stadtbücherei Hauptstelle. ☎ 08131/75-4840. Max-Mannheimer-Platz 3; Mittwoch, 9.30 bis 17 Uhr;

Stadtbücherei Zweigstelle Ost. Ernst-Reuter-Platz; Mittwoch, Donnerstag, 9 bis 11, 15 bis 18 Uhr.

Theater: Der Sommernikolo. Schützenverein Eichenlaub Pellheim: Einladung für Kinder zur Generalprobe. Gasthaus Liegsalz Pellheim; Donnerstag, 18 Uhr.

Treffpunkt 50+: Geburtstagsfeier. Heigl Sigi mit Drehorgel. Gebührenfrei. Anmeldung ☎ 08131/298-1150. Caritas-Zentrum, Landsberger Str. 11; Mittwoch, 14 Uhr.

Vortrag: Leid lindern: Palliativmedizin daheim und im Krankenhaus. Referentin: Viola Schumm, Fachärztin Palliativmedizin. Amper-Klinikum, Tagungsraum 1, Krankenhausstraße 15; Mittwoch, 18 Uhr.

Wochenmarkt. Pfarrplatz; Mittwoch, 7 bis 13 Uhr.

Karlsfeld

Anmeldeschluss für VHS-Kurs: Zeitgemäße Bewerbung - vom ersten Eindruck Ihrer Bewerbung bis zum Bewerbungsgespräch. Kurstermin 30. März, 9 bis 16 Uhr in der Mittelschule. Infos und Anmeldung ☎ 08131/900940. VHS, Krenmoosstr. 46; Mittwoch.

Ausstellung: Bücherbaum. Von Sunny Copony. Bis 27. April; Dienstag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr. Gemeindebücherei, Rathausstraße 73; Freitag.

Café fresh.Für zehn- bis 14-Jährige; Jugendhaus, Jahnstraße 10; Donnerstag, 15 bis 18 Uhr.Frauenchor. Sankt Anna Haus, Krenmoosstraße 7; Mittwoch, 17.30 Uhr.

Gemeindebücherei. Rathausstraße 73; Mittwoch, Donnerstag, 12 bis 18 Uhr.

Hallenbad. Hochstraße 35; Mittwoch, 14 bis 21 Uhr.

Kerzen gestalten. Frauenbund und Treffpunkt 60. Pfarrheim St. Josef, Schulstraße 4; Mittwoch, 14 Uhr.

Mieterberatung. Nur nach vorheriger Anmeldung ☎ 08131/83844 oder mieterverein-dachau@t-online.de. Mieterverein Dachau und Umgebung. Bürgertreff, Rathausstraße 65; Mittwoch, 18 bis 20 Uhr.

Parkinsontreff Karlsfeld-Dachau. Vortrag: Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei Stimmverlust und Schluckbeschwerden, für Mitglieder, Angehörige und alle Interessierten. Bürgertreff, Rathausstraße 65; Donnerstag, 15 Uhr.

Podiumsdiskussion zur Europawahl mit Eva Gottstein, Florian Herrmann und Katharina Schulze. Kostenlose Eintrittskarten können im Sekretariat der FOS abgeholt werden. Fachoberschule, Sporthalle, Zugspitzstraße 3; Mittwoch, 19 Uhr.

Sonderausstellung: Alles wächst - Bauboom im Karlsfeld der 50er Jahre. Heimatmuseum im Alten Rathaus, Gartenstraße 6; Donnerstag, 18 bis 19.30 Uhr.

Altomünster

Ausstellung: Reisebilder. Von Klaus Bachmaier. Zu sehen bis 28. April; Mittwoch bis Samstag, 13 bis 16 Uhr und Sonntag, 13 bis 17 Uhr. Museumsforum, St. Birgittenhof 6.

Sitzung der Vereine und Dorfgemeinschaften. Thema: Bierfest Stromlos2. Altes Rathaus; Mittwoch, 19 Uhr.

Versammlung der Jagdgenossenschaft. Gaststätte Maierbräu; Mittwoch, 19.30 Uhr.

VHS: Klimawandel anhand von Fakten erklärt. Eingang Rückseite. Volksbank-Raiffeisenbank, Bahnhofstraße 15; Donnerstag, 19 Uhr.

VHS Vortrag: Natürliche Hilfe bei Arthrose. Mit Delia Ledutke. Anmeldung ☎ 08254/2462. Grund- und Mittelschule, Faberweg 13-15; Mittwoch, 19 bis 20.30 Uhr.

Vortrag: Fußgesund - verwöhne Deine Füße. Frauenbund und Dachauer Forum. Gaststätte Maierbräu; Mittwoch, 19 bis 22 Uhr.

Bergkirchen

Bildervortrag: Europatour 2018 - 4000 km mit dem Fahrrad rund um Europa. Anmeldung ☎ 08131/273150. VHS, Römerstraße (Bruggerhaus) 3; Donnerstag, 19 bis 20.30 Uhr.

Gemeindebücherei. Bruggerhaus, Römerstraße 3; Mittwoch, 18 bis 19 Uhr.

Jazz: Hot Club de M Belleville. Mit Maximilian Müller. Hoftheater, Mühlstraße 8 a; Mittwoch, 20 Uhr.

Theater-Krimi: Die Mausefalle. Von Agatha Christie. Hoftheater, Mühlstraße 8 a; Donnerstag, 20 Uhr.

Erdweg

Ausstellung: Kunst im Rathaus. Von Annette Emonts und Gesa Blaas. Bis 3. Mai. Rathaus, Rathausplatz 1

Forum: Einkehrtag auf dem Petersberg. Gebührenfrei. Anmeldung ☎ 08134/6305. Petersberg, Unteres Haus; Donnerstag, 14.30 bis 17.30 Uhr.

Gemeindebücherei. Pfarrzentrum, Pater-Cherubin-Straße 1; Donnerstag, 10 bis 12, 17 bis 19 Uhr.

Sprechtag des Kreisbauamtes. Voranmeldung ☎ 08138/93171-17. Rathaus, Zimmer 7, 2 Stock, Rathausplatz 1; Mittwoch, 8.30 bis 12 Uhr.

Haimhausen

Gemeindebücherei. Pfarrstraße 6; Mittwoch, 15 bis 19 Uhr; Donnerstag, 11.15 bis 13 Uhr.

Vorverkauf der Karten für 'POP - Politkomik ohne Predigt' mit Mathias Tretter am 3. April. Kulturkreiskneipe, Hauptstraße 46 b; Mittwoch, 19.30 bis 23 Uhr.

Markt Indersdorf

Gemeindebücherei. Wittelsbacherring 15; Mittwoch, Donnerstag, 9.45 bis 13.15 Uhr.

Hallenbad. Wittelsbacher Ring 15; Mittwoch, 18.15 bis 21 Uhr; Donnerstag, 17.15 bis 20 Uhr.

Sitzung des Gemeinderates. Rathaus, Marktplatz 1; Mittwoch, 19 Uhr.

Sprechtag des Kreisbauamtes. Terminvereinbarung unter ☎ 08136/934139. Rathaus, Zi. E01, Marktplatz 1; Mittwoch, 13 bis 16 Uhr.

VHS-Vortrag: Testamente von Ehegatten richtig gestalten. Referent: Josef Kaspar, Fachanwalt für Erbrecht. Anmeldung erforderlich ☎ 08136/938835. VHS, Marienplatz 1-3; Mittwoch, 19.30 bis 21 Uhr.

Odelzhausen

Verbandsbücherei. Mittwoch, 16 bis 18 Uhr.

Petershausen

CSU: Tacheles reden mit Landrat Stefan Löwl. Gasthof Ostermair in Kollbach; Mittwoch, 19 Uhr.

Wo der 'Petershausener Kaffee' wächst. Lichtbildervortrag des FairKaufladens. Referent: Klaus Veeh, Geschäftsführer des Vereins Würzburger Partnerkaffee. Evang. Gemeindehaus, Rosenstr. 9. Mittwoch, 19 Uhr.

Röhrmoos

Frei Wähler: Ein Tag vor dem geplanten Brexit. Ulrike Müller, Europaabgeordnete, besucht Röhrmoos. Musik: Sigmertshauser Klarinettenmusi. Bürgergaststätte in Sigmertshausen, Rothstraße 3; Donnerstag, 19 Uhr.

Kinderkleidermarkt. Pfarrheim, Am Kirchplatz 1; Mittwoch, 9 bis 11.30 Uhr.

Nachbarschaftshilfe: Mittwochstreff 60+. Ratschen, Karten spielen, unterhalten. Info Andrea Müller ☎ 08139/935177. Pfarrheim, Am Kirchplatz 1; Mittwoch, 9 bis 11.30 Uhr.

Schwabhausen

Gemeindebücherei. Ludwig-Thoma-Straße 2; Donnerstag, 9 bis 11, 16 bis 18 Uhr.

Vierkirchen

Gemeindebücherei. Schulweg 1; Mittwoch, 18 bis 20 Uhr; Donnerstag, 16 bis 18 Uhr.

Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins. Thema: Urbane Gärten - Reiche Ernte auf wenig Platz. Sportheim, Freisinger Str. 49; Mittwoch, 19 Uhr.

Weichs

Musik - Bewegung - Tanz. Tänze im Kreis aus verschiedenen Ländern. Anmeldung ☎ 08136/9754 Pfarrheim, Freiherrnstr. Donnerstag, 19.30 bis 21.30 Uhr.

Bestattungen

Dachau - Gertrud Friedrich, 94 Jahre. Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Donnerstag, 28. März, um 15 Uhr im Waldfriedhof Dachau.

Dachau - Franz Prunitsch, 90 Jahre. Gottesdienst am Donnerstag, den 28. März, um 12.45 Uhr in Mariä Himmelfahrt und anschließende Beerdigung um 14 Uhr im Waldfriedhof Dachau.

Egenburg - Franz Fedinger, 79 Jahre. Gottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung am Donnerstag, 28. März, um 14 Uhr in Egenburg.

Großberghofen - Georg Zandtner, 84 Jahre. Requiem mit anschließender Beerdigung am Mittwoch, 27. März, um 14.30 Uhr in Großberghofen.

Karlsfeld - Eckard Baier, 86 Jahre. Trauerfeier mit anschließender Beerdigung am Donnerstag, 28. März, um 10 Uhr im Friedhof Karlsfeld.

Markt Indersdorf - Edeltraud Ostermeier, 80 Jahre. Requiem mit anschließender Beerdigung am Mittwoch, 27. März, um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Markt Indersdorf.

Röhrmoos - Herbert Krautter, 75 Jahre. Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Mittwoch, 27. März, um 14 Uhr in Röhrmoos.

Vierkirchen - Rudolf Mairiedl, 82 Jahre, Gottesdienst mit anschließender Beerdigung am Donnerstag, 28. März, um 14 Uhr in Vierkirchen.