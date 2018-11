20. November 2018, 21:50 Uhr "1, 2 oder 3" Supercool

Grundschulklasse besucht Bavaria Filmstudios

Dieser Tag war für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Schwabhausen ein ganz besonderer. Peggy Schönfelder, die Mutter einer Schülerin, hatte die Klasse 4 a für eine Teilnahme an der Kindersendung "1,2 oder 3" angemeldet. Und die Klasse wurde tatsächlich ausgelost und zu einer Aufzeichnung in die Bavaria Filmstudios eingeladen. Das Thema der Sendung mit dem beliebten Moderator Elton lautete: "Auf und AB".

Die Fahrt mit dem Bus in das Filmstudio hatte die Volksbank Raiffeisenbank Dachau gesponsert. Aus diesem Grund begleitete neben der Lehrerin Christin Wegner auch die Auszubildende Paula Neisser die Schulklasse. "Es war genauso, wie man es sich in einem Studio vorstellt. Die Stimmung war cool und die Kinder hatten viel Spaß. Elton war einfach super", berichtete die junge Bankmitarbeiterin. Kandidaten im Quiz waren Isabell Schäfer, Jasmin Schönfelder und Louis Pfingstmann. Sie bildeten ein Team und traten gegen zwei weitere Teams aus anderen Schulen an. Die zwei Schülerinnen und der Schüler aus Schwabhausen schlugen sich so gut, dass alle drei Teams punktgleich waren.

"Es gab diesmal drei Sieger", berichtete Paula Neisser. Neben dem spannenden Auftritt besichtigte die Schulklasse auch noch das Filmgelände. Die Sendung wird am 26. Januar 2019 um 8.40 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es am 27. Januar 2019 um 17.40 Uhr im ZDF beziehungsweise auf Kika.