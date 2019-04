2. April 2019, 21:49 Uhr 35-Jährige verletzt Wieder Kollision an Unfallschwerpunkt

Eine 35-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.10 Uhr in der Uhedestraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau mit ihrem Skoda stadtauswärts und wollte die Straße an der Kreuzung Himmelreichweg/Gröberieder Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie den BMW eines 31-Jährigen, der von links kam und Vorfahrt gehabt hätte. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch sich die 35-Jährige leicht verletzte. Der Polizei ist die Kreuzung bestens bekannt, sie spricht von "einem der Unfallschwerpunkte im Stadtgebiet Dachau". Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.