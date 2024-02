Von Andreas Salch, München

Eigentlich hätte sie nur für ein paar Tage, höchstens wenige Wochen bei ihm bleiben sollen. Nachdem Olena K. jedoch in die Wohnung des Informatikers Klaus R. (Name geändert) in Dachau eingezogen war, weigerte sie sich, wieder zu gehen. Die 52-jährige Ukrainerin war Ende März 2022 vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflohen. Zuerst kam sie bei ihrer in Baden-Württemberg lebenden Schwester und deren Mann unter, flog jedoch wegen Streitereien schon nach zwei Tagen wieder aus deren Wohnung.