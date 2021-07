Von Michael Zirnstein, Dachau

Von neuen Wellen will man nichts mehr hören, zumindest nicht von viralen. Bei Nouvelle Vague ist das anders, die französische Band spielt seit 2003 derart charmant Punk- und Wave-Hits der Achtziger im Bossa-Nova-Stil nach, dass sie auch hierzulande viele Fans hat. Nun sind Olivier Libaux, 64, und seine Easy-Listening-Botschafter eine der allerersten ausländischen Bands, die seit Beginn der Pandemie wieder nach Bayern reisen können. Wellen der Freude sind an diesem Dienstag, 20.30 Uhr, beim Musiksommer in Dachau zu erwarten.

Sie dürfen endlich auftreten. Wie fühlt sich das an?

Oliver Libaux: Wir sind so aufgeregt und glücklich, in Dachau spielen zu können, ich habe schon vor Monaten gesagt: Egal was kommt, wir steigen in den Flieger für dieses eine Konzert. Wir haben das Live-Spielen so sehr vermisst. Nach einem Jahr Pause hatten wir gerade mal Ende März die Chance, in Spanien aufzutreten. Unsere USA-Tournee wurde natürlich auch verschoben, die soll jetzt im Herbst stattfinden. Wobei, bis dahin kann noch viel passieren. Wir sind jedenfalls wieder näher an einem besseren Leben dran. Und meine zweite Impfung habe ich nun auch schon, das macht das Reisen leichter.

Spanien ging voran bei den Kulturöffnungen. Was haben Sie dort erlebt?

Es war unglaublich bewegend, wir fühlten, dass das Publikum genauso aufgeregt war wie wir. In Barcelona mussten die Restaurant abends schließen, aber die Bühnen blieben offen bis 22 Uhr. Die Regierung von Katalonien sagte also, dass Kultur wichtiger ist, als in Restaurants zu gehen. Bei uns in Frankreich kümmerte sich niemand um die Kultur, alles war zu.

Wie hat Sie der französische Staat als Musiker behandelt in der Krise?

Ach, da müsste ich nun fluchen. Von Freunden in Deutschland erfuhr ich, als es bei ihnen größere Testkonzerte gab im Sommer 2020: mit Masken und Luftaustausch. So etwas gab es bei uns, glaube ich, nie. Ich war sehr sauer auf die französische Regierung, auf der anderen Seite hat die Regierung den Musikern finanziell durchaus geholfen.

Die Pilotprojekte in Deutschland brachten zwar Erkenntnisse, aber die Veranstalter beklagen, dass einige Bundesländer diese bis heute ignorierten.

Aber sie waren viel schneller und können jetzt darauf aufbauen. Wir sind so langsam. Warum zum Beispiel dauert bei uns alles so lange mit den Impfungen? Unser Gesundheitsminister sagte: Wir sollen sehr vorsichtig mit den Vakzinen sein, wir sollen erst mal abwarten. Wir riefen: "Was?! Her mit dem Zeug."

Hier in Bayern konnte man den Eindruck bekommen, die Staatsregierung habe Angst vor Rock-Musik, während sie den Hochkultur-Freunden mehr vertraute. Nouvelle Vague stehen dazwischen, man kann Ihrem Bossa Nova entspannt im Sitzen zuhören, aber von der Einstellung her kommen Sie vom Punk.

Exakt, ich sehe das genauso bei uns: Als wären wir zurück in den Fünfzigern in den USA, wo Rock'n'Roll die Musik des Teufels war. In der Pandemie zeigten viele Regierungen, dass sie all das nicht mögen: Konzerte, Partys, Elektro-Festivals, junge Leute. Nur Klassik und Theater mit sehr seriösen Gästen. Wir haben auch ein verantwortungsvolles Publikum!

Wie geht der Kulturstart bei Ihnen vonstatten?

Ein Tohuwabohu. Wir begannen vor 15 Tagen mit den Öffnungen, in einer komplett chaotischen Weise. Es gibt wohl ein paar Konzerte und Sommer-Festivals mit starken Auflagen, aber da blickt niemand durch.

Haben Sie in der Zwangspause in ihrer Plattensammlung weitere Pop-Perlen entdeckt, wie etwa davor "I'm in love with a german movie star" von The Passions für das "Curiosities"-Album?

Wir haben ein Cover von "Boys and Girls" gemacht. Ich wollte ja nichts von Blur, Britpop war mir immer zu jung. Aber es ist Melanie Pains Generation, also okay, das spielen wir wohl in Dachau.

Warum zieht es Sie als Franzosen so sehr zur britischen Musik?

Ich bin Franzose, aber war nie glücklich mit der Musik, die in diesem Land gespielt wird. Als Teenager hatte ich Glück, dass ich nahe bei Calais aufwuchs. Ich hatte eine Fünf-Meter-Antenne auf unserem Haus installiert, die wir bei jedem Sturm einklappen mussten, aber damit konnten wir englisches Fernsehen empfangen BBC1, BB2, Chanel 4... Jede neue Band wurde in Shows wie "Top Of The Pops" eingeladen, das war aufregend, war mein musikalisches Lebensmittel. Französisches TV war wie ein Varieté in den Siebzigern. Natürlich hat sich da etwas getan, gerade durch Serge Gainsbourg oder Jaques Dutronc, aber abgesehen davon war das arm. Später entwickelten Air noch etwas sehr Wichtiges: Internationalität.

In Deutschland ist French-Pop nicht Mainstream, aber es gibt durchaus Fans. Das liegt auch an der Entwicklungshilfe des Münchner DJs Thomas Bohnet und seinen "Tour de France"-Partys. Kennen Sie ihn?

Natürlich. Als ich 2003 mein erstes Soloalbum veröffentlichte, hat Thomas einen meiner Songs auf die Compilation "Tour de France" gepackt. Ich war überwältigt, fantastique! Inzwischen lernte ich ihn und seine aufopferungsvolle Arbeit kennen, mit so viel Liebe und Respekt für französische Künstler. Solche Künstler, die auch das kulturelle Leben in Frankreich besser machen.

Spielt man deutsche Musik im französischen Radio?

Nein, es ist ein verschlossenes Land. Die Leute sind besessen von sich selbst. Es ist schwer für mich, hier zu atmen. Ich bin viel gereist, und das war das Beste, was mir passieren konnte, verschiedene Kulturen und verschiedene Musik kennen zu lernen.