Zum Hauptinhalt springen

Polizei warnt vor neuen Gauner-MethodenBetrug beim Cybertrading nimmt stark zu

Lesezeit: 2 Min.

Beim Handel mit Kryptowährungen über das Internet ist Vorsicht geboten (Symbolbild).
Beim Handel mit Kryptowährungen über das Internet ist Vorsicht geboten (Symbolbild). (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)
  • Die Münchner Polizei registriert seit Anfang 2025 einen starken Anstieg von Cybertrading-Betrug mit Kryptowährungen, die Beute macht einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus.
  • Betrüger locken Opfer über manipulierte TV-Sendungen mit KI und gefälschten Webseiten, um sie zu Investitionen in Bitcoin oder Ethereum zu überreden.
  • Ein 22-jähriger Ukrainer wurde in München festgenommen, als er 12 000 Euro von einem über 80-jährigen Betrugsopfer abholen wollte.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

In der digitalen Welt boomt der Betrug: Allein in München kam im vergangenen Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag an Beute zusammen. Wie die Täter vorgehen.

Von Joachim Mölter

Zivilkräfte der Münchner Polizei haben am Dienstag vergangener Woche in Nymphenburg einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der gerade dabei war, für eine Bande von Cyberbetrügern 12 000 Euro von einem mehr als 80 Jahre alten Münchner einzusammeln. Der Abholer, ein Ukrainer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Das für Wirtschaftsdelikte zuständige Kommissariat 72 ermittelt und fahndet nach Hinterleuten. Die säßen bei Betrügereien im Kontext von Cybertrading meist in Osteuropa oder Asien, wie der Leiter des K72, Andreas Wübert, am Donnerstag im Rahmen einer Medienrunde erklärte. Von dortigen Callcentern aus steuerten die Kriminellen ihre Geschäfte.

Seit Anfang 2025 registriert die Münchner Polizei einen Anstieg von Betrugsdelikten in der digitalen Welt, die meist auf dem Handel von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum beruhen. Dabei gaukeln die Täter ihren Opfern vor, deren Geld in digitale Währungen zu investieren und damit hohe Renditen zu erwirtschaften. Gewinne machen am Ende aber nur die Gangster: Deren Beute schätzte Wübert allein in München für das Jahr 2025 auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Im Fall des festgenommenen Ukrainers war der Geschädigte im vorigen November im Internet auf die gefälschte Webseite einer Krypto-Börse gestoßen, die ihm überdurchschnittliche Gewinne versprach. Der Münchner überwies nach und nach 20 000 Euro auf ein Konto; als das ab Mitte Dezember nicht mehr ging, überredeten ihn die Täter zur Barzahlung bei einem Abholer. Dabei händigte der Senior insgesamt 60 000 Euro aus. Als sein Sohn auf die Finanzgeschäfte aufmerksam wurde, verständigte er die Polizei, die bei nächster Gelegenheit den Abholer festnahm.

Wie der Ermittler Maximilian Süß berichtete, nutzten die kriminellen Netzwerke Werbeanzeigen im Internet für die Kontaktaufnahme mit ihren Opfern. Häufig manipulierten sie bekannte TV-Sendungen mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und erweckten so den Eindruck, prominente Talkshow-Gäste würden Geheimtipps verraten.

Über einen Link werden die Opfer dann auf eine täuschend echt eingerichtete Online-Plattform geführt mit Login, vermeintlichen Einzahlungsbelegen und sogar Charts der angeblichen Vermögensentwicklung. Oft schalte sich auch ein angeblicher Broker per Telefon ein, der die Geschädigten zu weiteren Investitionen ermuntere. Spätestens wenn ein Opfer seinen erhofften Gewinn abheben wolle, breche der Kontakt ab.

Nach Angaben von Wübert seien viele Banken inzwischen sensibilisiert und sprächen ihre Kunden bei hohen Überweisungen an oder stoppten diese Geldtransfers sogar. Das seien die Situationen, in denen die Kriminellen auf Bargeldforderungen umstiegen. Generell warnt Wübert vor allzu hohen Gewinnversprechen: Wenn ein Einsatz innerhalb von zwei Wochen verdoppelt werden soll, sei Vorsicht geboten.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivKriminalpolizei
:Münchner Polizei zerschlägt rechtes Vernetzungstreffen

Unter dem Namen „Patriotische Bewegung“ formieren sich rechte Akteure, um Propaganda für die AfD zu machen. Am Samstagabend marschierten sie durch München. Der Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung.

SZ PlusVon Martin Bernstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite