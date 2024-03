Theoretisch in der Praxis

Es gibt viel zu erklären - und zu verstehen: Florian Jahr, Maya Haddad und Robert Dölle (v.li.) in "Pygmalion".

Von Yvonne Poppek

Der Anfang ist schön. Schlicht und klar. Er spielt vor dem eisernen Vorhang im Cuvilliéstheater. Robert Dölle und Florian Jahr öffnen von der Bühne her die kleine Tür darin, Blick nach draußen, Schulterzucken. Dann schlüpfen sie auf den schmalen Streifen der Vorderbühne, schlagartig wechselt das Licht. Die beiden stehen in einem quadratischen Lichtportal, um sie herum Regenprojektionen. Sie beginnen ein Gespräch, in dem der eine, Dölles Higgins, die Worte des anderen, Jahrs Pickering, zerfieselt. Es geht ums Wetter, um Handys, ihre Berufe, eine Frau. Bitteschön: zwei Cis-Männer bei der Arbeit. Das begreift man schnell, doch die Arbeit, sie soll dann dauern.