Der Abend fängt mit einem Schocker an: Alle Gäste haben bereits in der barocken Pracht des Cuvilliéstheaters Platz genommen. Da tönt die Glocke, jemand betritt die Bühne und fordert alle auf, das Haus zu verlassen. Feueralarm! Was es geheißen hätte, wenn wirklich ein Feuer ausgebrochen wäre in Münchens wertvollstem Theaterraum, lässt sich kaum ausmalen.

Sein einzigartiges Holzinnenleben wurde 1944 ausgelagert, kurz vor dem Bombenhagel am 18. März, der München im Zweiten Weltkrieg traf, und das zugehörige Gebäude komplett zerstörte. Nur deshalb ist Deutschlands wohl bedeutendstes Rokokotheater bis dato erhalten. Dass der „Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke“ in diesem Rahmen seit 2002 verliehen wird, hat also höhere Symbolkraft.

Detailansicht öffnen Die Feuerwehr rückte an nach dem Alarm im Cuvilliéstheater. (Foto: Luca Phil Franze; LPF Photo)

Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung kann die Zeremonie für die 23. Verleihung denn doch beginnen. Den Preis initiiert hat Elisabeth Wicki-Endriss, die Witwe des Schauspielers und Regisseurs Bernhard Wicki, dessen Film „Die Brücke“ zu den eindrucksvollsten Antikriegsfilmen der Kinogeschichte zählt. Alljährlich zeichnet er internationale und deutsche Werke aus, die sich in besonderer Weise für ein friedliches Miteinander der Menschen einsetzen – auch in sozialer, gesellschaftlicher und politischer Hinsicht.

In diesem Jahr erhält Regisseur Jonathan Glazer für seinen oscarprämierten Film „Zone of Interest“ über den Alltag der Familie des Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höß den Preis. Die Auszeichnung als herausragender Darsteller geht an Christian Friedel, der darin Höß spielt. Sandra Hüller übrigens, vielfach andernorts bereits geehrt für die Rolle seiner Frau, steht genau zeitgleich nebenan im Residenztheater mit einem grandiosen Solo-Abend auf der Bühne.

Detailansicht öffnen In der ersten Reihe bei der Preisverleihung: Justizminister Georg Eisenreich, der Elisabeth Wicki-Endriss sein Ohr leiht. Weiter rechts in der Reihe, mit Brille, sitzt Münchens Kulturreferent Anton Biebl. (Foto: Luca Phil Franze; LPF Photo/Luca Phil Franze)

Ein Spezialpreis geht an den Journalisten Mstyslav Chernov für die Dokumentation „20 Tage in Mariupol“. In der Kategorie National nimmt Regisseurin Julia von Heinz für „Treasure“ den Preis entgegen – aus den Händen des britischen Filmstars und Dichters Stephen Fry („Oscar Wilde“). Fry spielt in der Geschichte von Tochter und Vater, die nach Polen reisen, um auf Suche nach seinen jüdischen Wurzeln zu gehen, den Vater. Seine Laudatio ist einer der Höhepunkte des Abends.

Detailansicht öffnen Christian Friedel erhält beim Friedenspreis im Cuvilliéstheater nicht nur eine Auszeichnung für seine Schauspielkunst. Es gibt mit seiner Band auch eine musikalische Einlage (Foto: Luca Phil Franze; LPF Photo)

Ein anderer, sehr wehmütiger, gilt einer Bekanntmachung von Elisabeth Wicki-Endriss. Sie ist eine der zartesten und gleichzeitig durchsetzungsfähigsten Persönlichkeiten in Bayerns Kulturleben. Kaum ein Ministerpräsident, Filmproduzent, kaum eine Managerin, Schauspielerin oder Moderatorin, die je ihren bestimmten Bitten um Unterstützung für den Preis hätte widerstehen können. Längst ist „Die Brücke“, benannt nach dem wichtigsten Werk ihres verstorbenen Mannes, ihr Lebenswerk. Doch nun, so sagt sie, gebe sie aus Gründen ihrer gesundheitlichen Kräfte die Verantwortung für den Preis ab: an Katrin Strauch.

Strauch hat in den vergangenen Jahren schon intensiv geholfen, alle mit der Preisverleihung einhergehenden organisatorischen Arbeiten zu bewältigen. Sie arbeitet für die Eventagentur Gral. Und so ziehen auch an diesem Abend alle Geladenen weiter in den Bayerischen Hof, wo traditionell die Party danach gefeiert wird – fröhlich, doch diesmal auch ein wenig betrübt.