Kammerkonzert im Cuvilliés-Theater:So klang der „Black Mahler“

So klang der „Black Mahler“

Kritik von Harald Eggebrecht

Melodisch voll prägnanter Eingebungen, rhythmisch immer attraktiv und impulsiv, harmonisch überraschend und raffiniert, insgesamt eine unmittelbar durch Einfallsfrische und Beredsamkeit animierende Musik, die der britische Komponist Samuel Coleridge-Taylor schuf und die ihn von Beginn der Karriere an als herausragende Begabung zeigt. Trotz großer Erfolge weltweit geriet Coleridge-Taylor, der als Sohn eines Arztes aus Sierra Leone und einer Engländerin 1875 in London geboren wurde und der sich selbst als Anglo-Afrikaner bezeichnete, nach seinem frühen Tod 1912 mit nur 37 Jahren wieder in den Schatten der Musikgeschichte.