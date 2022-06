Von Franz Kotteder

Noch immer bringt München Lokalitäten hervor, die genau so münchnerisch sind, wie man sich die Stadt in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts vorstellte. Und das ausgerechnet in Berg am Laim, zwischen Aldi und Dönerbude, zwischen Fitnesstudio und Trambahnlinie 21. Dort hat nämlich jetzt Die Cutlerei eröffnet. Sie ist ein Restaurant geworden, das dem Mangel an Schnöseltum in diesem Stadtteil beherzt abhilft, denn es befindet sich an einer Ecke der Berg-am-Laim-Straße, wo Investoren leicht protzige Neubauten mit Bürofläche für 2500 Mitarbeiter hingestellt haben - in Ziegelbauweise, wegen der Geschichte des Stadtteils, "in dem die Ziegel für die Frauenkirche gebrannt wurden", natürlich.

Die Cutlerei selbst ist ein Bar-Restaurant auf 460 Quadratmetern mit 110 Plätzen drinnen, 14 Meter langem Tresen und sieben Meter hoher Bar. Chef-Barkeeper Roger Heiser steigt gelegentlich auf eine der beiden schwarzen Leitern, um instagramtauglich eine Flasche Aperol von ganz oben zu holen. Die Küche, verantwortet vom Chefkoch Peter Janoske, ist laut Selbstauskunft "französisch-mediterran mit asiatisch-bayerischem Einfluss", was ältere Berg am Laimer wohl mit: "Für a Fünferl a Durchanand'" umschreiben würden (aber sich damit im Preis täuschen würden). Zwei Millionen Euro haben die vier Macher des Ladens hier investiert, dementsprechend teuer sieht er auch aus. Ansonsten aber gilt das Falco-Zitat, das in violetter Neonschrift ganz groß links von der Bar an der Wand prangt: "Realität ist eine Halluzination, welche durch die Abwesenheit von Alkohol entsteht."

Detailansicht öffnen Sebastian Caputo, der unter anderem den Club 089 am Maximiliansplatz betreibt, ist überzeugt davon, dass "Berg am Laim jetzt der heiße Scheiß wird". (Foto: Alessandra Schellnegger)

Von den Machern erfährt man bereits am Eröffnungsabend alles, was interessant ist an der Cutlerei. Geschäftsführer Wolfgang Wagner sagt auf der Bühne, dass man versucht habe, "den Style aufzunehmen", der rundherum herrsche. Dafür, so der Moderator wortwörtlich, "hat der Wolfgang auch ganz krass seine comfort zone verlassen", sich zusammengetan mit dem Investor Mario Virgolini, und dem Koch Janoske und "dem Mastermind, der die geile location rocken wird", Sebastian Caputo, der unter anderem den Club 089 am Maximiliansplatz und auf der Wiesn die berühmte Freiwild-Bar im Weinzelt betreibt. Caputo weiß, dass "Berg am Laim jetzt der heiße Scheiß wird", und freut sich schon, dass er künftig am Samstag früh nach Salzburg fahren darf, um dort die Austern für den "Happy Oyster Lunch" abzuholen. Damit ist dann alles gesagt, was man über die Cutlerei wissen muss (Die Cutlerei, Berg-am-Laim-Straße 103, Mo.-Fr. 12-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr, www.diecutlerei.de).