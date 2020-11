Die Stadt will dafür werben, dass Münchner Firmen ihren Angestellten als Ersatz für die wegen Corona ausfallenden Weihnachtsfeiern einen Gastro-Gutschein schenken. Das beschloss der Wirtschaftsausschuss auf Antrag der CSU am Dienstag einstimmig. Er begrüße die Idee und werde versuchen, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, sagte Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Unter anderem werde er die beiden großen Kammern, die IHK und die HWK, daraufhin ansprechen. Auch konkrete Werbung auf städtischen Portalen und in Newslettern stellte er in Aussicht. "Das lässt sich kostengünstig bewerkstelligen." Gleichzeitig stellte Baumgärtner klar, dass die Stadt den Firmen nichts vorschreiben könne und wolle. Sie könne die Initiative lediglich unterstützen. Angeregt hatte die Aktion die CSU, die zwei durch Corona geschädigten Gruppen damit helfen will. Für Mitarbeiter von Unternehmen sei es bitter, dass sie wegen der strengen Hygienevorschriften während der Corona-Pandemie keine Weihnachtsfeier erleben dürften. Die Gastronomie in München wiederum werde durch den Ausfall der Firmentreffen enorme Umsatzeinbußen erleiden, heißt es in der Begründung des Antrags. Sollte die Aktion mit Unterstützung der Stadt gelingen, hätten beide Parteien etwas davon. Die Mitarbeiter könnten ihre Familien zum Essen ausführen, und die Wirte bekämen auf diese Weise etwas von den wegbrechenden Einnahmen zurück. Eine solche Geste hätte nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch "eine psychologische Komponente", sagte CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl.

Seine Fraktion regte an, die Erkenntnisse der Gutscheinaktion vom Frühjahr im damaligen Lockdown zu nutzen. Damals lief die Initiative über die Plattform einfach-muenchen.de. Referent Baumgärtner versprach, die Möglichkeiten städtischer Internetportale und Newsletter zu nutzen, um für die Initiative zu werben. Er werde auch aufseiten der Gastronomie die Vertretungen wie die Dehoga mit ins Boot holen. Die CSU hofft auch dort auf positive Resonanz. Der Umsatz der Wirte werde im Dezember unter den Vorjahren bleiben, erklärte Antragstellerin Evelyn Menges. Und das "in einer Zeit, die für die Wirte ohnehin von finanziellen Nöten und Existenzängsten geprägt ist". Man wolle den Betroffenen ein Signal der Solidarität senden, sagte die stellvertretende Vorsitzende der CSU-Fraktion. Weihnachten sei schließlich eine Zeit der Hoffnung und Freude.