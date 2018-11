4. November 2018, 18:50 Uhr CSU-Verluste bei der Wahl Krachend vergeigt

"Feuer frei" vom 17. Oktober und die Landtagswahl in Bayern:

Problemlöser nicht in Sicht

Die Strategie der CSU, der ich seit über 30 Jahren angehöre, bringt mich wirklich in Rage: Da wird die Landtagswahl krachend vergeigt und die Problemlösung besteht offenbar vorrangig darin, zum einen Horst Seehofer vom Hof zu jagen und hoffnungsvolle Personalien wie Ilse Aigner ins Landtagspräsidium wegzuloben. Herr Kreuzer, der Fraktionsvorsitzende der vormaligen "Herzkammer" der CSU, wird mit einem Top-Ergebnis wiedergewählt, obwohl er alle maßgeblichen Beschlüsse mitgetragen hat, insbesondere auch die sogenannte "Obergrenze" in der Flüchtlingspolitik, und bis zuletzt die Zuspitzungen im Sommer. In gleicher Weise haben den ganzen Unsinn, der Anti-AfD sein sollte, die Granden Söder, Dobrindt und Co. mit getragen. Insbesondere der Ministerpräsident beruft sich jetzt staatsmännisch auf die Verantwortung für Stabilität. Was für ein Witz, wenn man sich erinnert, wie er sogar im Kampf um den Vorsitz meiner Partei den Vorsitzenden Seehofer am Nasenring durch die Manege geführt hat, weil der sich angeblich nicht gegen Merkel durchsetzen kann.

Nun soll also die Erneuerung durch Stabilität Bayerns erreicht werden - mit den Freien Wählern. Die haben, anders als die CSU, kein grundlegendes gesellschaftspolitisches Konzept. Wie soll so etwas gut gehen? Vielleicht für eine Legislatur, dann aber wird der Wähler schauen, wo ihm Werte angeboten werden für ein ganzes Land. Und dann wird die CSU noch weiter absacken, wenn sie nicht die Kraft aufbringt, sich endlich wieder der Mitte der Gesellschaft zu nähern. Dort sind Leute, die zum Beispiel Zuwanderung nicht als Gefahr, sondern als Chance sehen und sie gestalten wollen; die die natürlichen Lebensgrundlagen wirklich nachhaltig erhalten wollen und die eine Gesellschaftspolitik nicht nur mittels Geldgeschenken wie dem Familiengeld gestalten wollen. Die Menschen, die früher CSU gewählt haben, wollen vor allem hierauf Antworten hören.

Ich bin einfaches Parteimitglied. Aber ich hoffe, dass nicht nur Herr Seehofer wegen seiner unglücklichen Figur, sondern auch die Söders, Dobrindts und Kreuzers meiner Partei endlich den Kelch trinken müssen, der momentan an ihnen vorüberzugehen scheint. Wirkliche Erneuerung entsteht nicht aus dem Austausch nur einer Person; gerade in einer Volkspartei wie meiner CSU. Und die hat große Verantwortung für die Stabilität der Demokratie, gerade gegen linke und vor allem rechte Hetzer! Dr. Ulrich Grandtner-Kohler, Dachau

CSU-Bashing

Da wird in einer noch nie dagewesenen Form ein CSU-Bashing betrieben, das im Berufsleben als Mobbing verdammt würde. Nur um Söder zu verhindern, wird sogar über die unsägliche Katharina Schulze kein Wort der Kritik geäußert. Dann tritt der so sehnsüchtig herbeigewünschte Erfolg nicht ein, es bleibt wieder nur die Opposition für die Grünen, und trotzdem sind sie der Wahlsieger, obwohl sich 82,5 Prozent der Wähler gegen sie entschieden haben, geht's eigentlich noch? Das Projekt ist gescheitert, so einfach ist das. Uwe Seidel, München