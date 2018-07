27. Juli 2018, 17:45 Uhr Klimaschutz Grüne werfen CSU und SPD vor, zu wenig gegen Klimawandel zu tun

Der Klimawandel sei deutlich zu spüren, doch CSU und SPD versagten beim Kampf dagegen auf ganzer Linie, sagte Fraktionsvize Dominik Krause.

Die Grünen vermissen darüber hinaus jemanden im Bündnis von CSU und SPD, der Umwelt- und Klimaschutz zu seinem Thema macht.

Von Heiner Effern

Über die Hitze wird jetzt viel geredet, die Grünen nutzen sie nun sogar für eine politische Attacke. Der Klimawandel sei deutlich zu spüren, doch CSU und SPD versagten beim Kampf dagegen auf ganzer Linie, sagte Fraktionsvize Dominik Krause. Am Zeugnistag in Bayern müsse man dem Regierungsbündnis deswegen "die Note sechs" geben. München habe seit einem Jahr ein 300 Seiten starkes Gutachten des Freiburger Öko-Instituts vorliegen, in dem zahlreiche Initiativen für den Klimaschutz aufgezählt würden. Der Stadtrat beschloss auf dieser Basis im Herbst 2017, dass die Münchner bis 2050 nahezu klimaneutral leben sollten. "Passiert ist seitdem aber fast nichts", sagte Grünen-Stadträtin Sabine Krieger. Deshalb stellt ihre Fraktion nun sieben Anträgen für einen besseren Klimaschutz.

München benötige dafür zum Beispiel eine zentrale Anlaufstelle, erklären die Grünen. Die Gründe dafür ziehen sie wie bei allen Anträgen direkt aus dem Gutachten: Ein solches Kompetenzzentrum könnte die vielen Angebote und Akteure beim Klimaschutz zusammenbringen, als strategische Denkfabrik agieren, die Wissenschaft einbinden und Fördermittel akquirieren. Weiter beantragen die Grünen, dass die Stadtverwaltung selbst als Vorbild schon bis 2040 klimaneutral arbeiten solle.

Auch auf dem Energiesektor geht es den Grünen zu langsam vorwärts. Die Stadt müsse schleunigst Gas geben bei der Umstellung der Fernwärme auf erneuerbare Energien und insbesondere auch die Photovoltaik intensiver nutzen, heißt es in ihren Handlungsvorschlägen. Bei der viel versprechenden Nutzung der Geothermie sei die Stadt zwar aktiv, könnte aber mit Umlandgemeinden wie zum Beispiel Pullach noch besser kooperieren.

Hart ins Gericht gehen die Grünen mit CSU und SPD bei Neubauprojekten. Sowohl beim Prinz-Eugen-Park als auch bei der gerade in der Planung befindlichen Bayernkaserne würden ökologische Standards missachtet beziehungsweise wieder einkassiert. "Momentan fallen wir da eher wieder in alte Zeiten zurück", sagte Krause. Besonders die SPD würde beim Bauen rein auf Masse setzen.

Die Grünen vermissen darüber hinaus jemanden im Bündnis von CSU und SPD, der Umwelt- und Klimaschutz zu seinem Thema macht. Auch keiner der drei Bürgermeister zeige besonderes Interesse. Das Klimaziel müsse "in allen Bereichen zur Chefsache erklärt werden", hatte das Öko-Institut bei der Vorstellung des Gutachtens im vergangenen Jahr erklärt. "Aber da fehlt der Wille", sagte Grünen-Fraktionsvize Krause.