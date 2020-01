Sabine Bär, Radverkehrsbeauftragte der CSU-Fraktion: "Gerade Gefahren- und Unfallschwerpunkte, wie etwa Teile der Lindwurmstraße, Elisenstraße oder Arnulfstraße, müssen dringend durch eine bessere Streckenführung behoben werden. Unser Ziel ist es, durch ein stadtweit durchgehendes Netz von Fahrradrouten den Fahrradverkehr sicherer und attraktiver zu machen. Dabei kann eine Verkehrsführung durch Neben- statt durch Hauptstraßen für Radfahrer durchaus eine höhere Attraktivität haben. München braucht einen ,Radl-Stern', der München auch in Sachen Radverkehr wieder zum Leuchten bringt.

Mit schnellen und sicheren Linienführungen aus allen Himmelsrichtungen in die Stadtmitte sollen so nicht nur Rad-Pendler, sondern auch der innerstädtische Radverkehr gefördert werden. Diese Routen müssen nicht nur möglichst kreuzungsfrei sein, sie dürfen insbesondere möglichst wenig Stolperschwellen aufweisen. Dabei sind auch ,State-of-the-Art'-Technologien wie eine Geschwindigkeitsangabe für Radfahrer einzubeziehen, die dem Radler anbietet, so schnell in die Pedale zu treten, dass er die nächste grüne Ampel zuverlässig erreicht."