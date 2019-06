6. Juni 2019, 18:46 Uhr CSU-Antrag Eine Brücke wie in New York

Die CSU-Fraktion hat die Vision von einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Schwere-Reiter-Straße, die als "High Line Park" nach New Yorker Vorbild das künftige Kreativquartier am Leonrodplatz besser an das Stadtviertel anbinden soll. Den Stadträtinnen Sabine Bär und Ulrike Grimm schwebt vor, dass die Brücke sogar durch künftige Gebäude führen könnte. Die CSU fordert, dass zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll.