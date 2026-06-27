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CSD in MünchenWo Bill Kaulitz einer unter vielen ist

Lesezeit: 4 Min.

München ist bunt an diesem heißen Samstag in der Innenstadt.
München ist bunt an diesem heißen Samstag in der Innenstadt. Stephan Rumpf

Ein Bürgermeister küsst seinen Verlobten, es herrscht eine Sommerhitze wie noch nie – und dann biegt auch noch einer der „Tokio Hotel“-Zwillinge um die Ecke: So bunt war es auf dem CSD in München.

Von Nicole Graner

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Es ist heiß. Verdammt heiß. Und dann küsst Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) seinen Lebensgefährten Sebastian Müller. Wann gab es das schon bei einem Christopher Street Day (CSD) in München? Es ist ein Kuss zu Beginn der großen Polit-Parade, der nicht nur Innigkeit ausdrückt, sondern auch eine Aussage ist. „Für mich ist es eine große Ehre, dass ich heute das erste Mal diese Parade als Oberbürgermeister anführen darf“, sagt er. Denn er sei dankbar für das große Engagement, das die LGBTIQ*-Community in München schon so viele Jahre gezeigt habe.

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