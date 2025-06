Christopher Street Day unter Druck Am Ende des Regenbogens 27. Juni 2025, 17:22 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Jedes Jahr findet der Christopher Street Day auf dem Marienplatz seinen Höhepunkt. München war einer der ersten Veranstaltungsorte der Polit-Parade. (Foto: Leonhard Simon)

Hunderttausende werden am Wochenende auch in München für queere Rechte feiern und tanzen. Doch unter dem Eindruck eines Trump’schen Zeitgeists ziehen sich Sponsoren zurück, die Kosten für die Sicherheit steigen. Hat der Christopher Street Day so noch eine Zukunft?

Von Max Fluder

