CSD in München:Hunderttausende feiern und tanzen für die Demokratie

Der CSD verwandelt die Münchner Innenstadt in eine Party- und Polit-Zone. Unzählige Menschen feiern in bunten und gewagten Klamotten und demonstrieren zugleich gegen rechts. In besonderer Gestalt ist auch Markus Söder dabei.

Von Bernd Kastner

Es ist Volksfest in München, und der Weg dorthin führt zufällig an der Staatskanzlei vorbei. Sie macht einen verbarrikadierten Eindruck an diesem Samstag, umzingelt von Absperrgittern, Polizei bewacht den Amtssitz von Markus Söder. Was ist da los? Ein Missverständnis an diesem Feier-Tag?