Vom Pop-up zum eigenen Restaurant, das klingt nach modernem Gastro-Märchen, ein bisschen wie „vom Tellerwäscher zum Millionär“. Bloß dass im Gegensatz zum „American Dream“ der Traum vom eigenen Restaurant tatsächlich greifbarer wird, wenn man sich als Junggastronom oder Junggastronomin erst einmal durch kleinere Engagements ausprobiert. Denn bei solchen Testläufen ist das wirtschaftliche Risiko gering und die Lernkurve steil.

Diesen Weg sind auch Peter Maurer und Maximilian Dittrich gegangen. Die zwei Münchner eröffnen nächste Woche ihr erstes eigenes Restaurant namens Crudo im Herzen der Altstadt. Keiner von beiden kommt ursprünglich aus der Gastronomie. Maurer ist gelernter Bankkaufmann, Dittrich war in der Baubranche tätig – sicherlich keine schlechte Grundlage für den Umbau ihres kleinen Bistros am Hofgraben.

In den vergangenen Jahren richteten die zwei Hobbyköche, die sich seit Schulzeiten kennen, immer wieder gemeinsam private Dinner-Abende aus. Maurer jobbte außerdem in verschiedenen Küchen und Bars. Ihre Unerfahrenheit als Gastgeber empfänden sie als Stärke, meinen Maurer und Dittrich, denn so könnten sie mit frischem Blick an ihre neue Aufgabe herangehen. Reservierungen zeitlich zu begrenzen, wie es in der Münchner Gastronomie inzwischen gang und gäbe ist, wollen sie zum Beispiel nicht.

An Wochenendabenden kann man im Crudo ein Fünf-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung buchen, oder aber man bestellt à la carte von der regulären Karte, die zu einem Großteil aus rohem Fisch und Fleisch besteht – daher auch der Name. Zur Vorspeise gibt es etwa japanische Gelbschwanzmakrele mit Gurke, Buttermilch und Dill, außerdem gratinierte Rotgarnele, Ceviche und Rindertatar. Die Hauptspeisen sollen regelmäßig wechseln. Zum Start stehen Tataki vom Wolfsbarsch sowie Ossobuco vom Wagyu-Rind auf der Karte.

Dank Pilzpâté und gegrilltem Spitzkohl werden auch Vegetarier im Crudo fündig, denn rohes Fleisch sind nicht jedermanns Ding – ebenso wenig wie Innereien-Gerichte der traditionellen Münchner Wirtshausküche. Für andere sind Herz, Lüngerl und Co. besondere Delikatessen, gerade weil man sie in der Stadt kaum noch bekommt (Crudo, Hofgraben 3, regulärer Betrieb ab dem 20.11.: Mittwoch und Donnerstag 11.30 bis 14.30 Uhr und ab 18 Uhr, Freitag und Samstag durchgehend ab 11.30 Uhr).

Im Wirtshaus im Braunauer Hof gehören solche Alt-Münchner Spezialitäten längst zur Tradition, weshalb die Wirtsleute ihnen jedes Jahr zur kalten Jahreszeit eine eigene Aktionskarte widmen. Mario Klaric und seine Schwester Kristina Klaric haben den Braunauer Hof vor rund zehn Jahren von der damaligen Wirtsfamilie Plabst übernommen. „Rudi Plabst hat gerne Innereien gekocht, das wollte ich fortführen“, sagt der heutige Wirt und gelernte Koch Klaric.

Seit er vor gut einem Jahr am TV-Format „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilnahm und dort dem Münchner Starkoch Ali Güngörmüş saure Stierhoden vorsetzte, kämen immer wieder neugierige Gäste in sein Wirtshaus, um sie zu probieren, erzählt der Wirt schmunzelnd, sichtlich stolz auf diesen cleveren PR-Stunt. Bis heute stehen Stierhoden auf der festen Speisekarte, wie auch saures Lüngerl, gebackene Kalbsbries-Milzwurst sowie Presssack zur Brotzeit.

Ab sofort kann man sich durch die Saisonkarte „Alt-Münchner Schlachthof-Spezialitäten“ probieren, die die Geschwister Klaric bis Weihnachten anbieten. Darauf stehen unter anderem Blut- und Leberwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut, gebackener Kalbskopf mit Remoulade und Kartoffelsalat, gesottene Rinderzunge mit Wurzelgemüse, Kren und Röstkartoffeln sowie gegrilltes Kalbsherz und gebackener Kalbsfuß.

Letzterer wird mit einer Erklärung auf der Speisekarte geliefert, denn eine resche Kalbshaxe sollte man sich darunter nicht vorstellen. Wer zum ersten Mal diese Art der Küche probiert, lässt sich vom Chef am besten die Karte erklären und ein Gericht empfehlen, sofern ihm ein Stammgast am Nebentisch nicht zuvorkommt (Wirtshaus im Braunauer Hof, Frauenstraße 40, Montag bis Samstag ab 11 Uhr, Telefon 089/223613, www.braunauer-hof.com)