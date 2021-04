Von Dirk Wagner

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, fragte eine Delegation der Bigband Dachau den finnischen Multiinstrumentalisten Jimi Tenor nach dessen Konzert im Münchner Club Rote Sonne: Könne er sich vorstellen, auch einmal als Ehrengast mit der Dachauer Glamour-Gruppe aufzutreten? Derweil die Delegation sich anschickte, zu erläutern, dass ihre Bigband eine semiprofessionelle sei, die 2010 aus der Knabenkapelle Dachau hervorgegangen war, antwortete Tenor ebenso überraschend wie kurz: "Ja!" Sodann tauschte man E-Mail-Adressen aus, über die man sich später kontaktieren könne. Nach Tenors Tournee vielleicht, hoffte noch der Bigband-Schlagzeuger Jan van Meerendonk. Doch bereits am nächsten Tag erhielt er eine Mail von Tenor.

Das war im Februar 2019. Schon wenige Tage später nahm die Münchner Veranstalterin Claudia Holmeier das Angebot der Bigband Dachau dankend an. Im Herbst würde die Bigband mit Tenor auf dem Festival "Digitalanalog 2019" im Gasteig spielen. "Nun findet Digitalanalog ja bei freiem Eintritt statt, weswegen Claudia uns auch keine fetten Gagen zahlen konnte, über die wir Jimi Tenor aus Finnland hätten einfliegen können", erinnert sich van Meerendonk: "Stattdessen schöpfte Claudia aus ihrem enormen Netzwerk und vermittelte uns so Sponsoren und Kontakte zu anderen Veranstaltern." Als Tenor dann im Herbst die Dachauer eine knappe Woche lang besuchte, hatte der Bandleader Tom Jahn mit der Gruppe bereits einen Sommer lang Kompositionen von Tenor geprobt. Trotzdem hätte es nun bei den gemeinsamen Proben noch einige Schwierigkeiten gegeben, an denen die Musiker zu knabbern hatten, sagt Jahn. Als seine Bigband dann aber einen Tag später mit Jimi Tenor als Headliner des "Digitalanalog"-Festivals im Carl-Orff-Saal auftrat, war von besagten Schwierigkeiten nichts mehr zu spüren. Stattdessen zündete das Ensemble eine musikalische Konfettikanone, die das Konzert binnen weniger Minuten in eine ekstatische Party verwandelte.

Detailansicht öffnen Allein unter Laien: Die Bigband Dachau brenne für die Musik, sagt der Multiinstrumentalist Jimi Tenor (Mi.). Er habe schon mit vielen Profi-Gruppen gespielt, die dagegen "faul" waren. (Foto: Julian Leitenstorfer)

"Ich habe schon öfters mit einer Bigband gespielt", sagt Jimi Tenor, wenn er sich heute an die Zusammenarbeit erinnert, "mit wirklich guten professionellen Musikern, die super tight spielen, aber nicht selten auch faul sind. Die Bigband Dachau dagegen brennt für ihre Musik. Das war darum auch für mich ein ganz besonderes Erlebnis, mit ihr spielen zu dürfen." Tatsächlich gebe es bereits Pläne für eine gemeinsame Tour, sagt Tenor. Die seien von der Pandemie blockiert worden. Trotzdem hofft er, einmal wieder mit der Bigband Dachau auf dem "Digitalanalog" zu spielen. Dabei fand der eigentliche Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit ein Tag nach dem Festival 2019 im Stadttheater Landsberg statt. "Ich habe schon einige gute Jazzkonzerte in diesem Theater miterleben dürfen", sagt Bandleader Jahn. Darum wisse er nur zu gut, wie aufmerksam und still das Publikum dort der Musik zu lauschen pflegt. Als aber an jenem Sonntagabend im Oktober 2019 die Bigband Dachau mit ihrem finnischen Partner auftrat, riss es die Zuschauer bei den ersten Stücken von den Sitzen. Ausgelassen tanzten sie zur Musik, erinnern sich die Musiker, die ihrerseits auf der Bühne eine besondere Magie verspürten.

"Natürlich hatten wir unsere beiden Auftritte mit Tenor dokumentiert. Schließlich wollten wir daraus ein kleines Video basteln, das an diese Begegnung erinnern sollte", sagt Jan van Meerendonk. Vor der Sichtung des Materials hätte er ein wenig Angst gehabt, gesteht er: "Man kennt das ja. Auf der Bühne hast du das Gefühl, gerade das Konzert deines Lebens zu spielen, und wenn du später in die Aufnahmen reinhörst, bremst die Realität deinen Höhenflug". Doch diesmal bestätigten die Aufnahmen das Konzerterleben der Band, weswegen diese nun statt des ursprünglich vorgeschlagenen Videoclips ein ganzes Konzert-Album "Live At Stadttheater Landsberg" bei Südpol Records herausbrachte. Als Bonustrack: ein Ausschnitt aus dem "Digitalanalog"-Gig vom Vortag. Obwohl Tenor selbst gerade das Album "Deep Sound Learning" mit unveröffentlichten Aufnahmen aus den Neunzigern veröffentlicht, stimmte er der Publikation der eigenen "Konkurrenz-Scheibe" begeistert zu: "Jetzt, wo wegen Covid 19 nirgends Konzerte stattfinden, ist so ein Live-Album doch eine hübsche Erinnerung an bessere Zeiten."

Dabei ist "Live At Stadttheater Landsberg" weitaus mehr als eine Erinnerung. Es ist ein Beispiel dafür, was Musik alles sein kann: Song, Klangspiel, Party. Dargeboten von einer Formation, in der ein 15-jähriger Jung-Student am Klavier ebenso brilliert wie ein Anfänger an der Posaune, dem Jahn die wenigen Töne, die er bereits spielen kann, regelrecht auf den Leib schneidern muss. Den Sound, der dem 23-köpfigen Ensemble wegen solcher sehr unterschiedlichen Fertigkeiten gelingt, lobt Jahn stolz als einen seltenen Diamanten. Das, so räumt Tenor ein, sei aber auch Jahns tollen Arrangements zu danken.