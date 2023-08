Der Rapper Cro steht mit weißer Maske vor einem psychedelischen Hintergrund. An diesem Freitag veröffentlicht der Künstler eine neue EP. Wenig später tritt er auch in München wieder auf.

Von Julie Bäßler, München

Wer glaubt, die an den Berliner Zoo geliehenen Pandas "Meng Meng" und "Jiao Qing" seien die ersten in Deutschland gewesen, irrt sich gewaltig. Sie hatten nicht nur tierische Vorgänger. Am 31. Januar 1990 kam in Mutlangen, Baden-Württemberg, der erste singende Panda des Landes zur Welt. Mit "Hi Kids, ich bin Carlo" stellte sich der wohl musikalischste Bambusbär Deutschlands vor.

Cro, wie er sich nennt, macht dort weiter, wo er vergangenes Jahr aufgehört hat. Gleich dreimal verschlug es ihn 2022 nach München. Neben einem Auftritt auf dem Tollwood Sommerfestival und einem im Zenith, trat der Künstler im November ebenfalls in der Allianzarena auf. Dies geschah im Zuge des National Football League Spiels "Tampa Bay Buccaneers" gegen die "Seattle Seahawks".

Am 9. September kommt der "Traum"- (2014) und "Einmal um die Welt" (2012)-Interpret erneut in die Landeshauptstadt. In der Olympiahalle wird er sein 2022 veröffentlichtes Album "11:11" performen. In mehr als elf Songs erklärt der Sänger in feinstem Denglisch seine Liebe, mit Sätzen wie "Wenn morgen die Welt hochgeht, wär ich mit dir down" (Fenster) oder "Du machst mich crazy, oh Baby... Ich glaub ich bin in Love" (Hey Love) .

Dem aktuellen Album gehen fünf Studioalben und etliche EPs voraus. Den Durchbruch schafft der Künstler mit seiner 2011 erschienenen Single "Easy". Den Beat zu dem Song produzierte Cro selbst. Hierzu verwendete er ein Sample von Bobby Hebbs Lied "Sunny" (1966). Mit dem 2017 erschienenen Album "tru." verabschiedete sich Carlo Waibel von seinem Markenzeichen, der Pandamaske. Ihren Platz nimmt eine dezentere und komplett weiße Maske ein. Diese wird 2021, mit Erscheinen des Albums "trip", erneut ausgetauscht. Mit viel Fantasie lässt sich in der aktuellen Maske immer noch der altbekannte Pandabär erkennen. Ein Panda, der mit dem Raumschiff direkt aus dem Weltall zur Erde geflogen kam.

Bambus gehört wohl nicht zu Carlo Waibels Leibspeisen, dafür stehen Cerealien ganz oben auf dem Speiseplan des Musikers. Passend zu der neuen futuristischen Maske brachte der Künstler im Juli dieses Jahres seine eigene "Cereals" auf den Markt. Die panda-förmigen, proteinreichen und zuckerreduzierten Frühstücksflocken, entstanden durch eine Zusammenarbeit mit dem 2021 gegründeten Start-up "Spacies", gibt es mit Kokos- und Honiggeschmack zu kaufen.

Während Cro im Sommer mit seiner "Cro - 11:11 Open Air Tour" durch Deutschland zieht, erscheint am 25. August seine neue EP "Spacejam". Ein acht Songs langer Tonträger, der ebenfalls in Form einer transparenten Schallplatte oder Walkman-kompatiblen Kassette erhältlich ist.

Cro - 11:11 Open Air Tour, 9. September 2023, Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21