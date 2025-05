Morde und Terroranschläge in München sichtbar machen

Filme auf der Berlinale und in Cannes

Nie wieder ist jetzt. Ein junges Filmemacher-Duo aus München zeigt in seinen Arbeiten eindrucksvoll, wie die Vergangenheit in der Gegenwart nachwirkt. Das jüngste Werk von Mila Zhluktenko und Daniel Asadi Faezi läuft nun in Cannes.