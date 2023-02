In harten Zeiten solle man sich in Schale werfen, und zwar in eine handgemachte, so die im Dezember 2022 verstorbene Modedesignerin Vivienne Westwood. Getreu diesem Motto findet vom 24. bis 26. Februar die Creativmesse München, Bayerns größte Do-it-yourself-Messe, statt. Ob Nähen, Stricken, Siebdruck, Handlettering oder Upcycling - kreative Köpfe finden im MOC in Freimann alles, was das Herz begehrt. Dort bieten 98 Aussteller Bastelmaterialien und Workshops an. Im Vergleich zum Vorjahr präsentiert sich die Messe auf 30 Prozent mehr Fläche und mit zehn Prozent mehr Ausstellern.

Passionierte Bastler und Hobbydesigner, Jung wie Alt können in den angebotenen Workshops neue Techniken erlernen sowie Tipps und Tricks von Profis bekommen. Im Trend liegt dabei das Thema Nachhaltigkeit. So kann etwa am Stand "Miss Teacup" nicht nur ausgedientes Geschirr zu einer Etagere umfunktioniert werden, das Team zeigt auch, wie aus Glas und Porzellan nützliche und dekorative Dinge entstehen können. Weitere Aussteller bieten Workshops in Seifengießen und dem Gestalten von Glasmosaiken und Grußkarten an. Als Bastelmaterialien finden die Messe-Besucher Textilien, Farben, Garne, Perlen und Beton. Zudem können sie handgefertigte Unikate und Kunsthandwerk aus aller Welt, darunter aus der Ukraine und Südafrika, erwerben. Hochwertige Gewürze und Öle sowie Naturkosmetik vervollständigen das Angebot.

Creativmesse München, Fr., 24.-26. 2., 10-18 Uhr (So., 10-17 Uhr, MOC München, Lilienthalallee 40