Von Ralf Dombrowski, München

In der Zugabe entwickelte Craig Taborn eine skurrile Form von Obertonhumor und kombinierte hart angeschlagene Leittöne mit dazu schwingenden Distanzen. Er tackerte salvenartige Kurzmotive in den Klangraum, ließ korrespondierende Themengirlanden der linken und rechten Hand einander umgarnen und landete schließlich in einem repetitiven Minimalismus-Muster, das er mit einem Lächeln im Mundwinkel ein klein wenig zu lang spielte und damit die Aufmerksamkeit seiner Hörer und Hörerinnen in der Unterfahrt erst recht herausforderte. Mit anderen Worten: Taborn wurde langsam locker.

Eine knappe und pianistisch beeindruckende Stunde hatte er dafür gebraucht. Das ist nicht verwunderlich, denn wer sich inzwischen an einen Steinway setzt, um ein improvisierend freies Konzert zu gestalten, trägt bereits die Last von zwei Jahrhunderten Instrumentalgeschichte und der seit den Siebzigern vielfach formulierten Tonsprache des Genres auf den Schultern. Taborn nimmt diese ästhetische Verantwortung ernst. Er setzt sich zu vielem in Beziehung, kommentiert und entrümpelt, überspannt und löst die Erwartungen.

Es liegt eine latente Härte in seinem Spiel, vielleicht ein ferner Gruß seiner Heimatstadt Detroit, in jedem Fall ein klares, in profunder Technik wurzelndes Selbstbewusstsein, sich die Sicherheiten vorzuknöpfen. Man ahnt das Gravitätische, preludehaft in Dissonanzen aufgelöst. Mechanistisches Kreisen wird in präziser Trockenheit überdehnt, die Motiv-Sentimentalität der zuweilen selbstverliebten Gattung immer wieder verstockt gebrochen. Hier ein Ellenbogencluster, da ein Spiel mit Pedalhalleffekten, dort dynamische Extremkontraste, verbunden mit der Verweigerung der Songform zugunsten eines dramaturgisch offenen Endes. Vieles ist dabei, nur Präparationen und den Griff in die Harfe spart Taborn sich als Reminiszenz. Damit ist die Stunde schnell vergangen. Die Lockerheit der Zugabe war trotzdem der eigentliche Spaß.