Die Countrymusik schallt den Besuchern schon aus Hunderten Metern Entfernung entgegen. Am Eingang des Geländes winkt ein knorrig wirkender Mann mit grauem Schnauzer und Cowboyhut die ankommenden Gäste einzeln durch das große Tor, hinter dem von Weitem gut gefüllte Bierzeltgarnituren zu sehen sind. Ein junger Mann mit roter Uniform und braunem Filzhut läuft vorbei, einen beängstigend großen Gewehrlauf in der einen und eine Mass Bier in der anderen Hand. Über dem Ganzen schwebt ein Duft aus Grillgut und Pferdemist. Hinter dem Eingang fällt der Blick als erstes auf eine große Holzhütte, die mit „Bank“ gekennzeichnet ist. Einige Besucher tauschen dort gerade Bargeld gegen bunt bemalte Papier-Scheine ein. Die Frau hinter der Glasscheibe erklärt den Wechselkurs: „Ein Euro zu einem Wild-West-Dollar.“

Detailansicht öffnen Wer sich am Tag der offenen Tür im Cowboy Club einen Drink im Saloon gönnen will, muss zunächst Wild-West-Dollar tauschen. (Foto: Robert Haas)

Es ist Tag der offenen Tür beim „Cowboy Club München“. In diesem Jahr feiert dieser aus besonderem Anlass: Seit 111 Jahren sind die Wildwestfans von der Isar bereits als Verein eingetragen. Aktuell gibt es über 100 aktive Mitglieder. Mit den Cowboy-Klischees, die in Form von Karl-May-Romanen schon in Kinderzimmern Einzug halten, will man hier aber wenig zu tun haben, erklärt der aktuelle Vereinsvorsitzende Gerhard Lack. Der 71-Jährige ist seit rund acht Jahren Mitglied im Club. „Das hier hat nichts zu tun mit diesen Marlboro-Cowboys aus Hollywood“, sagt er, wobei das Wort „Hollywood“ aus seinem Mund dabei mindestens so verächtlich klingt, wie das Wort „Düsseldorf“ aus dem Mund eines Kölners.

„Die erste Frage, die man sich hier stellen muss, ist: Welche Epoche interessiert mich? Was möchte ich darstellen?“, sagt Lack. Denn auf die historische Genauigkeit wird hier wert gelegt, auch bei der Kleidung. Die meisten Gewänder, die man sehe, so Lack, seien selbst genäht oder nach Original-Mustern in Auftrag gegeben. Er selbst trägt eine olivgrüne Hose mit Ledergürtel, dazu ein graubraunes Hemd und einen Feldhut. Auf dem Ärmel ist ein Aufnäher mit der Aufschrift „National Park Services“, auf seiner linken Brust prangt eine silberfarbene Ranger-Plakette.

Detailansicht öffnen Gerhard Lack, aktuell Vorsitzender des "Cowboy Club München" in seiner Ranger-Uniform. (Foto: Robert Haas)

„Natürlich geht es hier irgendwie auch um eine Sehnsucht. Bisschen Eskapismus, raus aus dem Alltag“, so Lack, der sich, wie er sagt, schon seit seiner Kindheit für den Wilden Westen begeistern kann. Im Grunde aber stünden vor allem die Gemeinschaft und die individuellen Möglichkeiten aller Mitglieder im Vordergrund. „Manche sind hier, weil sie gerne reiten oder Linedance machen, andere machen Bogenschießen oder sind handwerklich aktiv.“ Auch das historische Interesse sei vielen wichtig, sagt Lack und verweist auf den Bücherstand. Dort liegt auch das Buch „Wildwest München“, das die 111-jährige Geschichte des Vereins von den Auswanderungsplänen der Gründungsmitglieder bis zum heutigen Tag nachzeichnet.

Detailansicht öffnen Zu bestaunen ist beim Tag der offenen Tür auch das Buch "Wildwest München" mit vielen historischen Bildern aus den Anfängen des Vereins. (Foto: Cowboy Club München / morisel Verlag)

Detailansicht öffnen Lasso-Schwingen auf der Theresienwiese unterhalb der Bavaria gehört einst auch zum Alltag der Isar-Cowboys. (Foto: Cowboy Club München / morisel Verlag)

Detailansicht öffnen In den ersten Jahren des Vereins wurden die Zelte auch schon mal im Harlachinger Forst aufgeschlagen, wie dieses Foto von 1931 zeigt. (Foto: Cowboy-Club München 1913 e.V.)

Währenddessen füllt sich das Gelände an der Isar immer weiter. Seit 1963 hat der Verein seinen Sitz in Thalkirchen. Die Hütten und Zelte stehen dort ganzjährig, Vereinsmitglieder haben jederzeit Zugang, einige übernachten auch gelegentlich dort. Manche wählen sogar einen Hobby-Namen wie Janice White und Billy Cherokee, mit dem sie sich innerhalb des Clubs ansprechen lassen. Lediglich einmal im Jahr öffnet der Verein seine Pforten für die Öffentlichkeit. Im Saloon kann hinter Glasscheiben ein Sammelsurium an Kleidungsstücken, Waffen und sonstigen Erinnerungsstücken der vergangenen 111 Jahren bestaunt werden.

Der Saloon ist eine originalgetreue Nachbildung mit dunklen Holzmöbeln, einem großen Tresen und sehr vielen toten Tierköpfen an der Wand. Fast fühlt man sich tatsächlich wie im Wilden Westen. Lediglich die Frage „Ist das vegan?“, die vom Kuchenbuffet herüberweht, lässt einen wieder in der heutigen Zeit ankommen, ebenso wie die poppige „Country Roads“-Version der Hermes House Band, auf die die Tanzgruppe „Wild West Girls“ einen stöckchenschwingenden Auftritt hinlegt.

Detailansicht öffnen Die Show der "Wild West Girls", zu denen auch einige "Boys" gehören. (Foto: Robert Haas)

Auf der anderen Seite des Reitplatzes, auf dem einige der kleinen Gäste gerade vor Freude quietschend auf Ponys im Kreis geführt werden, hat sich vor dem Stand mit den BBQ-Burgern eine lange Schlange gebildet. Dahinter, in einem Gewirr aus Holzhütten und Zelten, finden ebenfalls einige Attraktionen für die Kinder statt, wie Dosenwerfen oder Armbrustschießen. Auch Kinderschminken wird geboten. Zur Auswahl stehen die Motive „Cowboy“, „Indianer 1“ und „Indianer 2“, wobei „Indianer 2“ vorrangig um rosa Farbe und Glitzer ergänzt ist. Ganz native eben.

Detailansicht öffnen Manche Familien kommen nur wegen des Ponyreitens zum Jubiläumsfest - und sind dann begeistert von der Vielseitigkeit des Vereins. (Foto: Robert Haas)

Gerade wartet Familie Bischof darauf, dass ihre Tochter an der Reihe ist. „Ich kannte den Verein vorher gar nicht“, sagt die Mutter. Sie habe in der Grundschule ihrer Tochter von anderen Eltern davon erfahren. Diese sei vor allem vom Ponyreiten sehr angetan gewesen. Letztlich sei es aber doch mehr als nur ein Fest für Kinder. „Ich bin schon sehr beeindruckt und überrascht, wie original und ursprünglich hier alles ist. Da kann man auch als Erwachsene noch etwas lernen.“

In einem großen Zelt, dass der Behausung der Teton-Sioux nachempfunden ist, sitzen mehrere Kinder im Kreis und lauschen mit offenen Mündern der „Erzählung vom Entlein und der Schildkröte“. Erzählt wird diese von Kerstin Groeper. Bereits in ihrer Kindheit, die sie zum Teil in Kanada verbrachte, wurde ihre Liebe zur indigenen Kultur Nordamerikas geweckt. Später lernte sie Lakota, die Sprache der Teton-Sioux, und schrieb einige Bücher über das Thema. Für ihre Aufgabe als Erzählerin indigener Märchen hat sie sich das passende Gewand angezogen. „Das hier ist living history“, sagt Groeper über den Verein. „Hier kann ich am besten abschalten.“

Detailansicht öffnen Kerstin Groeper spricht auch Lakota, die Sprache der Teton-Sioux. Im Zelt erzählt sie Kindern indigene Märchen - natürlich auch Deutsch. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Horst und Stevie Brandstätter verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit im Verein. Zum Tag der offenen Tür sind sie in ihren Gewändern gekommen, die der Zeit um 1860 nachempfunden sind. (Foto: Robert Haas)

So sehen es auch Stevie und Horst Brandstätter, die in ihren historischen Gewändern, die der Bürgerkriegszeit um 1860 nachempfunden sind, gekommen sind. Seit 2018 sind sie offizielle Mitglieder des Vereins, „aber ich wollte das schon seit 20 Jahren“, sagt Stevie. Die 56-Jährige und ihr Mann verbringen so viel Freizeit wie möglich im Verein. Einmal pro Woche Square Dance, einmal pro Monat Schießübungen mit historischen Westernwaffen, Mitgliederversammlungen, Grillabende, „es gibt eigentlich immer was zu erleben“, sagt Horst. Vorher sei es aus beruflichen Gründen nicht möglich gewesen, „aber jetzt genießen wir es, unter Gleichgesinnten unseren Hobbys zu frönen“, ergänzt Stevie.

Tatsächlich bekommt man an diesem Tag der offenen Tür den Eindruck eines sehr familiären Umgangs innerhalb des Vereins und auch die Ernsthaftigkeit, mit der die Mitglieder ihr Hobby betreiben ist ansteckend. Ein kleiner Junge bestaunt gerade eine Sammlung alter Sheriff-Plaketten. Dann wendet er sich seinem Vater zu: „Papa, wenn ich groß bin, will ich auch ein echter Cowboy werden.“ Bei so viel Interesse scheint es gut möglich, dass der „Cowboy Club München“ auch noch weitere 111 Jahre Bestand haben wird.