Seit Freitag sind neue Lockerungen bei den Corona-Regeln in Kraft. In der Gastronomie einschließlich der Schankwirtschaften und der Beherbergungsbetriebe gilt nun 3G, das heißt: Zugang für Geimpfte, Genesene und auch wieder für Getestete. Bei freiwilligem 2-G-plus - also geimpft oder genesen plus aktueller Test - sind auch Tanzveranstaltungen und laute Musik erlaubt; die Maskenpflicht abseits des eigenen Platzes entfällt. Dieselbe Regelung gilt ab sofort auch für Clubs, Diskotheken und Bordelle. Die Testpflicht bei 2-G-plus entfällt nun auch für frisch Geimpfte, wenn die zweite Impfung mindestens 14 und höchstens 90 Tage zurückliegt. Keine Testpflicht besteht wie bisher für dreifach Geimpfte, zweifach Geimpfte und dann Genesene, Schüler und Schülerinnen sowie Kinder unter sechs Jahren und noch nicht eingeschulte Kinder.

Bei Freizeiteinrichtungen, im Kulturbereich, bei Sport- und anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in Stadien dürfen 75 Prozent der Kapazität besetzt werden, die Obergrenze liegt bei insgesamt 25 000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und: Im Sportunterricht an den Schulen müssen nun auch in Innenräumen keine Masken mehr getragen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für München betrug am Donnerstag 1144,7 und ist somit wieder leicht angestiegen. Die Reproduktionszahl lag bei 0,88.