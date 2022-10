Von Christian Jooß-Bernau

Und wie sie dann da steht, erstarrt im Augenblick, den Hals ihrer Fender Jaguar in die blauen Lichtfinger der Scheinwerfer gereckt, während der Sound der glühenden Verstärker sie umtobt, und das Schlagzeug die Luft pulsieren lässt - da weht einen eine Erinnerung an. An die frühen Neunziger, als man nur eine E-Gitarre brauchte, um sich cool zu fühlen und dachte, die Welt würde das nie vergessen. Nun hat sich die Welt aber auch ohne unseren Willen weitergedreht, und aktuell steht Taylor Swift auf Platz Eins der deutschen Charts mit einem auf faszinierend klinische Weise designten Album.

Das hat ästhetisch natürlich auch seinen Reiz. Aber die Australierin Courtney Barnett ist das Gegenteil von Industrienorm. "Small Poppies" beispielsweise ist reizend ausgedachte atonale Gitarrenkunst mit ungeheuerlich wuchtigem Bass zum Klingeln des Ride-Beckens. Im zuckenden Licht des Stroboskops beutelt es Courtney Barnett über die Bühne. Alles schief. Alles gut. Hier vertraut man noch einmal auf den Minimalismus eines Rock-Trios. Alles selbsterfunden. Bis hin zur unorthodoxen Finger-Picking-Technik von Courtney Barnett, mit der sie ihre Gitarre so simple wie effiziente Flächen malen lässt.

Schreibt man über Courtney Barnett, könnte man über die reizend schelmischen Texte nachdenken, die im Vorbeigehen den Alltag streicheln. Man kann sich das aber auch aufheben für die langen Winterabende, wenn man sich mit Courtney-Barnett-Alben auf die Couch verzieht. Denn hier ist live. Hier ist der Sound ihrer Stimme, die aufreizende Lässigkeit inmitten des Gewitters. Genau zwei Songs braucht es, bis die Drei mit "Avant Gardener" sich in Rage gespielt haben. Die Wucht wächst hier aus der Einheit. Bassist Bones Sloane ist auch ein völlig uneitler Backgroundsänger und immer am rechten Ort wie der Mörtel in den Fugen. Drummer Dave Mudie genehmigt sich genau einen sekundengroßen Auftritt mit dem Eröffnungsbreak von "Nobody Really Cares If You Don't Go To The Party", der den Song mit einem Schwung vom Boden an die Decke kickt. Alles ist Moment. Für Nostalgie ist da kein Platz. Zum Glück.