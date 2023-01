Wer den alten Delta-Blues-Helden Robert Johnson ("The man who sold his soul to the devil") zu seinen Idolen zählt, paktiert wohl zwangsläufig ebenfalls mit dem Teufel. Bei Lucinda Williams könnte sich das darin zeigen, dass ihr solch ein diabolischer Kontrakt zwar eine mächtige Country-Stimme und eine herausragende Songwriterinnen-Gabe beschert hat, die ihr zwei Grammys einbrachte - für das von Mary Chapin Carter gesungenen "Passionate Kisses" und das von vielen US-Radios als nicht-jugendfrei deklarierte Album "Car wheels on a gravel road" sowie etliche Fans unter Kollegen von Tom Petty bis Emmylou Harris ("Sie ist das beste, was Countrymusik zumindest behauptet zu sein.").

Andererseits warf ihr der Teufel immer wieder Knüppel zwischen die Beine, was erst recht spät zu einem breiten Publikumserfolg führte. Seit 1998 ist sie aber weltweit ein Star der Americana-Szene, und ihr Blues-Folk-Country-Rock wird immer zorniger, wie zuletzt 2020 ihre Abrechnung mit Trump und allem anderen auf "Good souls better angels". Den wütenden Engel setzte der Teufel Ende 2020 mit einem Schlaganfall außer Gefecht - kurzzeitig, denn das brachte die diesen Januar 70 Jahre alte Williams erst in Rage, dann auf Trab. Sie meldete sich mit einer Tour zurück und mit "Lu's Jukebox". Das sind sechs Hommage-Alben jeweils unter anderem mit ihren live in Nashville aufgenommenen Interpretation von Bob Dylan und den Rolling Stones: "It's just that demon life got me in its sway."

Lucinda Williams, Fr., 13. Jan., München, Technikum