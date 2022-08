Die Künstlerin Cosy Pièro erhält den diesjährigen Kunstpreis der Landeshauptstadt München. Pièro, geboren 1937 in Köln, lebt und arbeitet seit den Sechzigerjahren in München. Ihr Werk umfasst Zeichnungen, Malerei, Skulpturen und Installationen sowie Videoarbeiten und Performances. Bekannt im öffentlichen Raum ist ihre Installation im U-Bahnhof Brudermühlstraße. Cosy Pièro war Gründerin der queeren Bar "Bei Cosy" in der Baaderstraße. In den Achtzigerjahren organisierte sie das Atelierhaus "Werkstatt Brücke 7" in Sendling, in dem der Minimal Club, Rabe Perplexum und viele andere Künstlerinnen und Künstler ihre Studios hatten. Cosy Pièro gilt als zentrale Förderin der queeren und experimentellen Kunst-Szene Münchens. Der Kunstpreis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre für das herausragende Gesamtwerk von Künstlerinnen und Künstlern verliehen, die in München oder der Region leben oder eine enge Verbindung zu München als Ort ihres Schaffens haben. Bisher ausgezeichnet wurden Rudolf Wachter, Rudi Tröger, Herbert Peters, Urs Lüthi, Bodo Buhl, Beate Passow, Olaf Metzel, Stephan Huber, Michaela Melián, Stephan Dillemuth, Eva Leitolf und zuletzt Barbara Gross.