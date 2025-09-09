Das Siegestor in München wird am Wochenende zum Portal zwischen zwei Welten. Während südlich des Tors seit Dienstag die IAA das Neueste der Autowelt präsentiert, steigt nördlich davon am Wochenende der „Corso Leopold“. Bis zur Münchner Freiheit reihen sich dann bei dem Straßenkulturfestival wieder Bühnen, Stände und Gastro-Buden auf der Leopoldstraße aneinander.

Das Motto diesmal: „Alles beginnt. Jetzt.“ Neben einer Erlebnismeile versteht sich der „Corso Leopold“ als Plattform für Debatten und Ideen für die Zukunft Münchens und der Welt. Zum Beispiel zur Frage um eine Olympia-Bewerbung der Stadt: Gleich zur Eröffnung hält Oberbürgermeister Dieter Reiter ein Plädoyer für „Olympi-Ja“. Gegner der Bewerbung stehen wiederum an den Ständen politischer Parteien oder Initiativen – mehr als 40 kommen insgesamt zum Corso.

Debattieren sollen sie etwa auf der Bühne des Vereins „youmocracy“, der sich für demokratische Diskussionskultur einsetzt. Sie kuratieren den „Discorso“-Bereich des Festivals, in dem es in Paneldiskussionen und Workshops neben Olympia um Themen wie Generationengerechtigkeit oder Migration geht.

Für das Festival-Feeling sollen zahlreiche Musikbühnen sorgen: Von Lateinamerikanisch auf der Leo-Latino-Bühne über heimische Mundart auf der Lederhosn-Bühne bis zu Techno beim „Theater der Corsaren“: Bis 23 Uhr dürfen Musiker die Menge zum Tanzen anregen. Dazwischen stehen Kunst, Kabarett, Tanzkurse und Poetry-Slam auf dem Programm. Für Familien baut das „Corso Leopoldino“ an der Münchner Freiheit auf: Hier können Groß und Klein Staffeleien bemalen oder beim „Hobby Horsing“ auf Steckenpferden Parcours reiten.

Das ganze Programm gibt es unter corso-leopold.de oder auf digitalen Anzeigetafeln auf dem Gelände. Die sind neben Komposttoiletten und mehr fleischfreiem Essen Maßnahmen, mit denen das Fest Nachhaltigkeit beweisen will. Eintritt kostet der Corso nicht, die rund 180 000 Euro Kosten finanziert der veranstaltende Verein mit Spenden, Sponsorengeldern und einem Zuschuss der Stadt.

Stand Dienstagmittag sind die Veranstalter optimistisch, was das Wetter angeht: Bei prognostiziert milden Temperaturen und geringer Regenwahrscheinlichkeit hofft der Verein auf 200 000 Besucher.

Protest gegen die Welt südlich des Siegestors will der Corso Leopold derweil nicht sein. Sie hielten es für zwar schade, dass ihr üblicher Nachbar, das Zamanand Festival für nachhaltige Mobilität, wegen der IAA in den Juli vorverlegt wurde, heißt es von den Veranstaltern. Aber sie würden sich freuen über jeden, der von der Automesse auf der autofreien Flaniermeile vorbeischaut – zum freundschaftlichen Austausch.