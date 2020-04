110 Kunden sollen dort am Samstag gleichzeitig eingekauft haben. In der Schlange vor dem Supermarkt hielten die Wartenden den Mindestabstand nicht ein.

Die Polizei hat am Samstag einen Supermarkt in Berg am Laim geräumt, weil dort aus ihrer Sicht zu viele Menschen gleichzeitig eingekauft hatten. Etwa 110 Personen waren laut Polizei in dem Geschäft, etwa 70 weitere Kunden warteten vor der Tür. Sie hielten sich nicht an den Mindestabstand und drängten in den Supermarkt.

Nach der Räumung vereinbarte die Polizei mit dem Geschäftsführer, dass künftig höchstens 15 Personen gleichzeitig in den Supermarkt dürfen. Laut Polizei ist das Personal dafür zuständig, dass die Kunden den Mindestabstand in der Warteschlange einhalten. Der 22-jährige Geschäftsführer wurde angezeigt.

Insgesamt hat die Polizei von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen mehr als 6400 Kontrollen in Stadt und Landkreis München durchgeführt. Sie zeigte 303 Verstöße an, wovon 291 die Ausgangsbeschränkung betrafen.