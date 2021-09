Für Mittwoch, 1. September, wurden in München 191 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 207 neue Fälle. Damit bleibt das Infektionsgeschehen auf erhöhtem Niveau. Bei der Datenübermittlung vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an das Robert-Koch-Institut sei es am Mittwochabend zu "kurzzeitigen technischen Problemen" gekommen, meldet die Stadt. Das LGL gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für München mit 74,1 an. Verschiedene Inzidenzstufen sind derweil von diesem Donnerstag an nicht mehr für Coronamaßnahmen entscheidend. Nun gilt in geschlossenen Räumen ab einer Inzidenz von 35 die sogenannte 3G-Regel, erlaubt ist der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete. Einzelhandel, Nah- und Fernverkehr, Gottesdienste und Demonstrationen sind ausgenommen.