Senioren in der Pandemie

Weißt du noch? Lore Becker, Christa Lippmann und Edith Hirsemann (von links) erinnern sich an früher - und hoffen auf die Zukunft.

Die eine liest und telefoniert viel, die andere leidet sehr: Wie die Coronavirus-Pandemie zwei Seniorinnen aus einer Wohngemeinschaft in Pasing ganz unterschiedlich trifft.

Von Simon Garschhammer, Pasing

Lore Becker leidet sehr unter dem Lockdown. Vor der Pandemie stand die 83-Jährige mitten im Leben. Englisch-Kurse für Senioren hat sie unterrichtet, mit den Nachbarinnen gefeiert, ihre Kinder in Amerika und Schweden besucht. Fast ein Jahr ist es nun her, dass all das weggefallen ist, dass die einsame Zeit begann, wie sie es nennt. Lore Becker hat weniger Angst vor Corona. Sehr viel mehr befürchtet sie, ihr Leben zu verpassen: "Nächstes Jahr bin ich 84. Wer weiß, wie gesund ich dann noch bin, der Körper wird alt. Mich hat das Jahr sehr gebeutelt", klagt sie.