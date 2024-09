Draußen ist es kalt, in den Zelten gesellig: beste Voraussetzung für Corona. Was also tun? Wer sich impfen lassen sollte – und welche Probleme Ärzte mit der aktuellen Regelung haben.

Von Ekaterina Kel

Die Menschen kommen aus dem Urlaub zurück, es wird kühler und am kommenden Samstag beginnt auch noch die Wiesn. Da haben die Viren leichtes Spiel. Im Sommer gab es in der Stadt München bereits eine kleine Coronavirus-Welle. Dass bald die nächste kommt, eine Wiesn-Welle, ist unter Ärzten und Wissenschaftlern unumstritten, so wie schon in den Jahren davor.