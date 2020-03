Für die Dauer der Fastenzeit und darüber hinaus kommt das Kulturleben in der Landeshauptstadt heuer weitgehend zum Stillstand. An der Staatsoper und am Ballett, im Residenztheater und im Gärtnerplatztheater wird es auf Anweisung des Freistaats ab sofort keine Aufführungen geben. Ob der Betrieb nach dem 19. April wieder aufgenommen wird, hängt von der Entwicklung ab, die die Corona-Infektionswelle bis dahin nehmen wird.

Das Gleiche gilt für die städtischen Bühnen und Konzertsäle wie etwa die Philharmonie, das Deutsche Theater, die Kammerspiele und das Volkstheater. Nach dem Willen des Freistaats werden alle Großveranstaltungen mit 1000 Besuchern und mehr abgesagt. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen sollen die Behörden eine Risikobewertung vornehmen. Dafür sollen in den nächsten Tagen einheitliche Bewertungskriterien vorliegen. "Im Zweifel lieber absagen", sagte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung am Dienstag. Bei kleineren Konzerten, Versammlungen und Festen sollen nach wie vor die Veranstalter selbst entscheiden.

Der Nockherberg ganz ohne Starkbier in der Fastenzeit - eigentlich ist das kaum vorstellbar. Nun wird es Wirklichkeit: Das Starkbierfest, das eigentlich am Freitag beginnen und bis zum 5. April hätte dauern sollen, wird nun komplett abgesagt, soll aber im Mai nachgeholt werden. "Die 70 000 Menschen, die jedes Jahr kommen", sagt Wirt Christian Schottenhamel, "müssen wir halt jetzt auf ein Maifest vertrösten." Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, die genauen Termine werden noch bekanntgegeben. Auch auf dem Nockherberg muss man jetzt Kurzarbeit anmelden. "Uns wurden auch von Firmen sämtliche Veranstaltungen im Festsaal bis Ende Mai storniert", sagte Schottenhamel.

Nach den Vorstellungen der Staatsregierung soll zusätzlich zu dem Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern ab Freitag keine Veranstaltung mehr stattfinden, an der mehr als 100 Personen teilnehmen. Der Circus Krone teilte dazu am Freitag mit, dass alle Vorstellungen bis einschließlich Sonntag, 15. März, in die kommende Winterspielzeit verlegt werden. Bereits gekaufte Karten behalten bis dahin ihre Gültigkeit. Aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Tier habe man sich zu diesem Schritt entschieden, heißt es in der Mitteilung. Clubs wie das Harry Klein kündigten auf Facebook ihre Schließung bis auf Weiteres an. Auch die kleine Bühne im Club Milla zieht Konsequenzen: Das Mini-Festival "Songs From her(e)", das am Freitag stattfinden sollte, wurde wegen des Coronavirus abgesagt.

So reagiert OB Reiter auf die Absagen

Oberbürgermeister Dieter Reiter rief die Müncherinnen und Münchner auf, Ruhe zu bewahren: "München ist gut aufgestellt und wird alle notwendigen Maßnahmen frühzeitig ergreifen", sagte er. Er habe Verständnis dafür, dass die jetzt leider notwendigen Absagen von Veranstaltungen für viele ärgerlich sind und auch die Veranstalter in eine schwierige Lage brächten. Die Stadt prüfe, inwieweit sie Betroffene unterstützen könne. "Aber jetzt muss der Schutz der Gesundheit einfach Vorrang haben".

Nachdem Reiter einen für Freitag geplanten Auftritt absagte und auch Grünen-Chef Robert Habeck nicht wie vorgesehen am Mittwoch auf dem Marienplatz sprechen wird, ist der Wahlkampf vor den Kommunalwahlen am Sonntag vorzeitig so gut wie beendet. SPD, CSU, Grüne und die München-Liste sagten ihre für Sonntagabend geplanten Wahlpartys ab. Beim Urnengang selbst drohe aber keine erhöhte Ansteckungsgefahr, teilte die Stadt mit. Für Wahlhelfer gebe es ausreichend Gelegenheiten zum Händewaschen. Und die Bürger dürften ihre eigenen Stifte mit in die Kabine nehmen, wenn ihnen das lieber sei.

Geistervorstellung im Nationaltheater, dafür Live-Stream

Derweil suchen die Kulturschaffenden nach Wegen, wie sie in den nächsten Wochen arbeiten können. Als die "Schwanensee"-Probe am Dienstag Mittag beim Bayerischen Staatsballett beginnt, ist noch alles noch wie immer: Versessen werden Details geübt, damit die Tänzerinnen in aberwitziger Synchronität in zehn Tagen auf der Bühne die Illusion erschaffen, sie seien Wasservögel. Nach der Probe wissen die Tänzerinnen, dass sie diesen Schwanensee zwar auf der großen Bühne des Nationaltheaters tanzen werden - allerdings ohne Publikum, dem die geprobten Details auffallen würden. Das Bayerische Staatsballett überträgt seine meistbeachtete Wiederaufnahme-Premiere der Saison zwar im Live-Stream. Doch der Rest der sechs geplanten Vorstellungen fällt ersatzlos aus. Erst am Freitag, 29. Mai, dürfte das Ensemble den "Schwanensee" vor Publikum tanzen. Indes geht der Proben- und Trainigsbetrieb im Haus uneingeschränkt weiter. Nur die Vorstellungen entfallen.

"Wir machen alle unseren ersten Schritte in so einer Situation und müssen den Fachleuten glauben", sagte Andreas Beck. Dem Intendanten des Residenztheaters bleibt keine Wahl, als sich der Verfügung zu beugen. Besonders ärgerlich sei für sein Haus dass die Premiere von "Der Drang" von Franz Xaver Kroetz nicht wie geplant am 12. März stattfinden könne. "Die Regisseurin Lydia Steier ist hochschwanger; das heißt, wir müssen ihre Produktion zu Ende proben". Die Premiere wird dann nur im kleinen Kreis der Künstler und Mitarbeiter stattfinden können. Auch die folgende Produktion von "Spiel des Lebens" werden die Mitwirkenden wohl zu Ende proben, erklärt Beck. "Und dann schauen wir, wann wir es spielen können". Die Premiere war für den 20. März geplant.

Das ist aber nur die künstlerische Seite. Dazu kommen die wirtschaftlichen Folgen für die Spielstätten. "Wir hoffen, der Dienstherr weiß, dass dies mit fehlenden Einnahmen und dadurch erhöhten Kosten verbunden ist", mahnt Beck.

"So einen Einbruch gab es noch nie", klagt Roman Staudt, der Sprecher des Gärtnerplatztheaters. "Wir sondieren derzeit noch, wie wir damit umgehen sollen". Selbst wenn alle 24 Aufführungen bis Ostern abgesagt würden, gehe zumindest der Probenbetrieb weiter, erklärt Staudt. Gleich nach den Osterferien steht eine Uraufführung im Spielplan: "Schuberts Reise nach Atzenbrugg", eine Oper, die das Gärtnerplatztheater bei der österreichischen Komponistin Johanna Doderer in Auftrag gegeben hat.

Kurzarbeit war im Kulturbetrieb bisher eher ein Fremdwort. Mitarbeiter des Theaters, die in der aufführungsfreien Zeit nichts zu tun hätten, sollen nun zunächst ihren regulären Urlaub nehmen, erklärte der Sprecher.

Die staatlichen und städtischen Häuser trifft der Verlust der Einnahmen zwar hart, sie können aber immerhin darauf hoffen, sich mit Fördermitteln über die Durststrecke zu retten. Derweil kann das Verbot für private Veranstalter existenzbedrohend sein. Die Ehrlich Brothers werden nicht in der Olympiahalle zaubern, geplant waren ursprünglich drei Auftritte. Auch Disney in Concert wird den Auflagen gemäß abgesagt. Das Gleiche gilt für den Auftritt von James Blunt, der eigentlich am 21. März in der Olympiahalle singen sollte.

Carlos Santana sagte am Dienstag beide Konzerte seiner "Miraculous"-Welt-Tournee ab. Genau wie in München liegt das auch in Köln an den Auflagen, mit denen die Behörden die Ausbreitung des Corona-Virus bremsen wollen. "Wir bedauern diese unglücklichen Umstände sehr, aber die Sicherheit unserer Fans hat natürlich oberste Priorität", teilte die Band mit." Wir bemühen uns darum, sobald es geht, nach Europa zu kommen und danken allen Fans für ihr Verständnis." Laut Santanas Management soll die Europa-Tour im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Die Konzerte werden von unterschiedlichen Veranstaltern organisiert, die nun auch für die Rückgabe der Tickets verantwortlich sind. Einzig das Osterfest organisiert der Olympiapark selbst. Die Veranstaltung unter freiem Himmel mit Imbissbuden und Fahrgeschäften hatte jährlich etwa 30 000 Besucher angelockt, in diesem Jahr wird auch sie ausfallen, wie ein Sprecher mitteilte.

Der städtische Ticket-Vermarkter München Ticket stellt sich jetzt auf eine Welle von Reklamationen ein. Als Dienstleister dürfe er aber erst Geld zurückerstatten, wenn der Veranstalter offiziell abgesagt habe. "Sobald uns eine Veranstaltungsabsage vorliegt, führen wir die Rückabwicklung nach den individuellen Vorgaben des jeweiligen Veranstalters durch", erklärte ein Sprecher. Wer seine Karte bei einer Vorverkaufsstelle erworben hat, kann sie dort zurückgeben.

Abgesagt wurden auch der für Freitag geplante Großstreik der Fridays for Future-Bewegung. Die Organisatorinnen wollen stattdessen kleinere Mahnwachen abhalten. Der St. Patrick's Day soll im Sommer nachgeholt werden.