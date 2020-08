Längst nicht alles läuft auf der Theresienwiese so, wie es sein sollte. Wer sich dort auf Corona testen lassen will, muss viel Geduld mitbringen - und eine Rechnung mit nach Hause nehmen.

Von Thomas Anlauf

Endlich gibt es einen Termin. Zwei Wochen lang erschien auf der Internetseite corona-testung.de der Hinweis "Derzeit sind alle Termine ausgebucht". Doch nachdem Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs am Donnerstag angekündigt hat, die Zahl der Tests auf der Theresienwiese würden ab Freitag von täglich 200 auf 600 verdreifacht, gibt es plötzlich spontan einen freien Platz: Freitag um 11 Uhr. Krankenkassenkarte und Ausweis müssen dabei sein. Also los.

Um 10.53 Uhr prüft ein einsamer Sicherheitsdienst vor seinem Holzhüttchen am Fuße der Bavaria, ob der Anmelder auch registriert ist, das sieht er auf DIN-A-4-Blättern, auf denen die Testpersonen nach Uhrzeit registriert sind. Der Name ist gefunden, man solle sich anstellen, vorne an den Zelten erhalte man weitere Anweisungen. Mit dem Rad geht es durch ein Labyrinth aus Gitterabsperrungen, bald schon stehen darin die Autos in einer mehr als einhundert Meter langen Schlange.

Dazwischen warten Radler mit Masken im Gesicht, keine schlechte Idee, viele Autofahrer lassen ihre Motoren laufen, weil sie glauben, sie könnten gleich weiterfahren. Doch zehn Minuten lang bewegt sich die Kolonne keinen Zentimeter. Immerhin: Von hinten rollen zwei Radfahrer an der Blechschlange vorbei und rufen den Wartenden zu, "die Radler dürfen vor bis zum Eingang", es gebe eine eigene Schlange vor der dreireihigen Teststation.

Dort stehen wieder Kontrolleure, erneut müssen Name und bestätigter Termin angegeben werden. Dann heißt es warten. In der linken Reihe steht ein schwarzer BMW, vollbesetzt, die ganze Familie will sich auf das Virus testen lassen. Kurz vor einem der Zelte, in denen wieder die Kontaktdaten aufgenommen werden, kommt ein vermummter Mann entgegen und sammelt die Gesundheitskarten und Ausweise ein, einzeln, versteht sich. Und die Papiere werden auch desinfiziert.

Die IT-Ausstattung im Zelt scheint mäßig - der Kugelschreiber funktioniert

Drinnen sitzen eine Frau und ein Mann in Schutzkleidung, er fragt erneut nach der Wohnadresse und der Telefonnummer. Dann hackt er auf die Tastatur ein, doch der Computer nimmt die Zahlen und Buchstaben nicht an. Eine Frau kommt vorbei und rät ihm, kräftig in die Tasten zu hauen, dann gehe das schon. Doch nichts passiert. "Das ist doch keine Steintafel, auf der ich schreiben soll", sagt er und lacht. Immerhin, die Laune ist trotz steigender Temperaturen und der langen Schlange vor den Zelten noch gut.

Während der junge Mann also zum Kugelschreiber greift und die Kontaktdaten ein erneutes Mal per Hand notiert, gibt es Bewegung im Zelt dahinter, wo die Abstriche gemacht werden. Das graue Zelt, das von Luftkammern gestützt wird, pfeift aus dem letzten Loch und fällt kurzerhand in sich zusammen. Der junge Arzt stützt die Decke mit ausgestrecktem Arm, bis eine Helferin kommt und mit einem Turbobläser das Zelt wieder aufrichtet.

Auch er bleibt gut gelaunt, sagt: "Das ist jetzt etwas unangenehm und kann einen Würgereflex auslösen" - und puhlt schon hinten im Rachen herum. Drei Sekunden Gewürge, dann ist der Spuk vorbei. Ein freundlicher Hinweis noch, wie man im Internet unter doctorbox.de in etwa 24 Stunden sein Testergebnis erfahren kann und, ach ja, man erhalte noch eine Rechnung, etwa 25 Euro. Von kostenlosen Corona-Tests, wie von der Staatsregierung versprochen, ist hier nicht mehr die Rede. Aber man könne die Rechnung bei der Krankenkasse einreichen.

Der Sicherheitsmann, an dem der Getestete auch beim Rausfahren aus dem Labyrinth vorbei fahren muss, hat es sich vor der Hütte gemütlich gemacht. Gerade kommen keine potenziellen Patienten. Die Maske trägt er nun ganz entspannt unterm Kinn.