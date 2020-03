Pausenhöfe, so leer wie in den Ferien

Das große Tohuwabohu an der Schulpforte ist ausgeblieben. Es hat an den meisten Schulen in München offenbar nicht mal ein kleines gegeben. Am Freitag war bekannt geworden, dass die Staatsregierung wegen der Coronavirus-Pandemie per Allgemeinverfügung alle Kindertageseinrichtungen und Schulen im Freistaat für fünf Wochen schließt. Bis zur sechsten Klasse sollen Kinder von Eltern, die im sogenannten Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten, aber weiterhin in den Einrichtungen betreut werden. Welche Berufe das genau umfasst, wurde aber erst am Samstag klar.

Die Ausnahmeregel gilt für Ärztekinder wie für die von Supermarktmitarbeitern oder Trambahnfahrerinnen - und für viele weitere Berufe mehr. Der öffentliche Nahverkehr gehört ebenso zu den Ausnahmebereichen wie der Gesundheitssektor, die Energie- und Wasserversorgung, die Müllabfuhr und zentrale "Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung".

Einen Anspruch auf Betreuung haben die Familien aber nur, wenn alle erziehenden Elternteile in ihrer Arbeitsstelle unabdingbar sind und beide einen der betroffenen Berufe ausüben. Auf der Internetseite des Sozialministeriums kann seit dem Wochenende ein Formular zur Selbstauskunft heruntergeladen werden. Diese Angaben zu prüfen und die Frage nach der Betreuung zu entscheiden ist dann Sache der Schul- und Einrichtungsleitungen.

Auf den Pausenhöfen der Schulen und in den Gärten von Kitas herrschte am Montagvormittag stadtweit fast überall absolute Ruhe. Auf den Fluren das gleiche Bild - fast wie zu Ferienbeginn. Nur dass eben keine Ferien sind, die Gebäudetüren offen stehen, in Sekretariaten gearbeitet wird und einige Lehrkräfte in ihren Räumen in Ruhe Ordnung schaffen - zwangsweise.

Offenbar sind die allermeisten Eltern von jüngeren Schulkindern dem Appell aus der Staatskanzlei gefolgt, die Notfallbetreuung wirklich nur in Anspruch zu nehmen, wenn es gar nicht anders geht. Von 540 Kindern der Grundschule Berg am Laim sind am Montag sieben in die Schule gekommen. Bereits am Freitag habe die Schule alle Kinder mit Büchern, Übungsheften und Arbeitsblättern für die kommenden Wochen versorgt, berichtet Rektor Michael Hoderlein.

Am Wochenende nun habe man E-Mail-Verteiler eingerichtet, damit die Lehrer den Kontakt zu Eltern und Schülern aufrecht erhalten und zumindest einen Teil des Unterrichtsstoffs durchnehmen können. "Wir haben keine verlängerten Ferien", betont Hoderlein. Und das merkten auch die Kinder. "Unsere Kinder sind bedrückt und zum Teil weinend hier raus gegangen. Die spüren, dass es eine Krisensituation ist." Deswegen habe er seine Lehrkräfte gebeten, die Kinder per E-Mail auch mal "nach dem Wohlbefinden zu fragen".

Die Notfallbetreuungsquote, von der Holderlein berichtet, deckt sich mit den ersten Erfahrungen von Grund- und weiterführenden Schulen in anderen Stadtteilen und auch mit den bayernweiten Beobachtungen des Kultusministeriums. Am staatlichen Maria-Theresia-Gymnasium in der Au waren von 220 Fünft- und Sechstklässlern am ersten Tag der Schulschließung zwei anwesend.

Für die Lehrerinnen und Lehrer dort hat die Schulleitung um Direktorin Birgit Reiter einen vorläufigen Notdienstplan ausgegeben. Lehrkräfte, die nicht im Schulgebäude an der Regerstraße Kinder betreuen, müssen trotzdem arbeiten. Sie sollen "zu Stundenplanzeiten digital ansprechbar sein". Da dafür aber gar nicht ausreichend Computerarbeitsplätze im Gebäude zur Verfügung stünden, arbeite ein Großteil des Kollegiums von zu Hause aus.

Die Notfallbetreuung ist also geräuschlos angelaufen. In der Grundschule Berg am Laim sind es eher kleinere Probleme, vor denen Schulleiter Michael Hoderlein nun steht. Etwa, wie er die Mittagsverpflegung für die wenigen Kinder in den kommenden Tagen regelt. Am Montag wurden sie und die anwesenden Lehrer noch wie üblich vom Kantinenpersonal bekocht.