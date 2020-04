Der Vorfall ereignete sich in der Trogerstraße in Haidhausen. Zudem hustete der Mann in Richtung des Seniors und rief "Corona, Corona".

Erst rempelte ein Jogger in der Trogerstraße in Haidhausen einen 62-Jährigen an, danach hustete er mehrmals in dessen Richtung und rief: "Corona, Corona". Als der Fußgänger den Jogger zur Rede stellen wollte, wurde er auch noch beleidigt.

Der Vorfall, den das Polizeipräsidium am Mittwoch meldete, ereignete sich am Ostersonntag gegen 16.15 Uhr. Die Polizei bittet nun um Hinweise (089/ 2 91 00) auf den Täter.

Der Gesuchte ist vermutlich Deutscher, 30 bis 35 Jahre alt und etwa zwei Meter groß. Er hat schwarze Haare, ist breitschultrig und muskulös. Der Jogger war schwarz gekleidet und hatte unter anderem ein schulterfreies Oberteil an.