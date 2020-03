In München bleiben alle Schulen ab Montag geschlossen, hier im Bild: das Berufliche Schulzentrum an der Riesstraße in Moosach.

Dreimal am Tag zu Hause online gehen und im virtuellen Klassenzimmer mit Mitschülern und Lehrern diskutieren, dazwischen Zeit für Lesen und Selbststudium oder auch mal mit den Geschwistern spielen: So in etwa sieht von Montag an der Schulalltag an der Bavarian International School (BIS) aus. Die Privatschule für Kinder sogenannter Expats in Schwabing und im Landkreis Dachau macht "aus dem Problem eine Tugend" und startet ein "innovatives Projekt der virtuellen Schule", wie es in einer am Freitag verschickten Mitteilung heißt.

Das Online-Lern-Programm sei in den vergangenen Wochen entstanden, "in Vorbereitung auf den Fall der Fälle", wie Sprecher Marko Mädge sagt. Man habe sich dazu mit internationalen Schulen rund um den Globus ausgetauscht und stütze sich vor allem auf die Erfahrungen der Schule in Peking, die bereits seit vielen Wochen wegen der Coronakrise geschlossen ist. Wichtig sei bei dem Modell vor allem, die Balance zwischen Online- und Offline-Zeit zu wahren.

Während die BIS diese Neuerungen schon kurz nach Bekanntwerden der flächendeckenden Schulschließungen in Bayern verkündete, waren die meisten Eltern in München wahrscheinlich noch dabei, die Nachricht von der fünfwöchigen Zwangspause für ihre Kinder zu verdauen. In den Schulen wird nun an der Umsetzung neuer Lernformen getüftelt: Das staatliche Oskar-von-Miller-Gymnasium etwa teilte den Eltern mit, man habe damit begonnen, das Angebot auf der vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellten Onlineplattform Mebis auszubauen - um die Schüler mit Arbeitsaufträgen und Unterrichtsmaterialien versorgen zu können. Das Ziel ist, dass die Schüler über die Plattform auch mit den Lehrkräften kommunizieren könnten.

Offene Fragen dazu, wie die Zeit bis nach den Osterferien gestaltet wird, gibt es freilich bei allen Eltern, auch jenen mit jüngeren Kindern. Manche bereiten sich bereits darauf vor, in den nächsten Wochen vormittags ein Privatklassenzimmer zu Hause einzurichten. Dazu müssen Eltern den eigenen beruflichen Alltag aber erst einmal so flexibel planen können.

Diese Flexibilität erwarte er nun von den Unternehmen, sagt Heinrich Birner, Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi München und Region. "Mein Appell an die Arbeitgeber: Suchen Sie nach pragmatischen Lösungen." Allgemeingültige Regeln könne es nicht geben, man müsse den Einzelfall betrachten. Die eigenen Beschäftigten bei Verdi arbeiteten teils mit Laptop im Home-Office, sie könnten auch mal ein Kind mit zur Arbeit bringen. "Wenn es gar nicht anders geht, müssen wir auch mal über eine bezahlte Freistellung reden."

Den Sprecher des bayerischen Handelsverbands, Bernd Ohlmann, erreicht man selbst im Home-Office. Auf die Versorgungssituation hätten die Schul- und Kitaschließungen keine Auswirkungen, sagt er. Psychologisch gesehen sei es für die Menschen aber eben die nächste Hiobsbotschaft. Geschäfte müssten sich nun organisieren und Personalpläne erstellen. Größere Läden täten sich hierbei "etwas leichter, sie haben ohnehin Personaleinsatzpläne" und könnten relativ flexibel Dienste hin- und herschieben. Bei kleineren Familienbetrieben, in denen nur ein oder zwei Leute arbeiten, sei die Situation jedoch "wie in der Gastronomie viel schwieriger".

Behörden, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verantwortlich sind, müssen nun besonders aufpassen, dass sie handlungsfähig bleiben. Die Vorstellung der jährlichen Kriminalitätsstatistik gehört wohl zu den angenehmeren Terminen von Polizeipräsident Hubertus Andrä. Jedes Jahr im März darf er verkünden, dass München wieder deutscher Meister ist als sicherste Großstadt der Republik. Doch am Freitagmorgen ließ er kurzfristig das Publikum ausladen: Das Virus geht um, und auch eine Pressekonferenz mit guten Nachrichten soll ihm keine Gelegenheit zur Verbreitung bieten. Stattdessen wurde Andräs Auftritt per Stream ins Internet übertragen. Fragen konnten per Telefon gestellt werden.

Die Stadt macht dicht Täglich reagieren mehr Institutionen, Veranstalter und öffentliche Einrichtungen auf die Corona-Krise: In Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen sowie Behinderteneinrichtungen gelte ab sofort - bis auf begründete Ausnahmen - ein Besuchsverbot, meldet die Stadt. Auch städtische Dienstgebäude seien nur noch eingeschränkt zugänglich, die Bürger werden gebeten, "derzeit nur unaufschiebbare Behördengänge zu erledigen". Zudem werde man der Ankündigung des Freistaats folgen, Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern zu untersagen, wenn sie nicht zwingend notwendig sind. Das hat drastische Folgen auch für den Circus Krone und den Cirque du Soleil, die Aufführungen abgesagt haben. Das Deutsche Museum schließt mindestens bis zum 19. April seine Pforten. Gleiches gilt für die Stadtbibliothek, auch die Bücherbusse und das Medienmobil fahren nicht mehr. Zudem hat die Volkshochschule ihren Betrieb unterbrochen. Das Erzbistum München und Freising hat alle öffentlichen Gottesdienste bis zum 3. April abgesagt. Beerdigungen fänden weiterhin statt, aber ohne ein Requiem. Taufen und Trauungen sowie Firmungen seien zu verschieben. Die Kirchen bleiben aber zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Evangelisch-Lutherische Kirche hingegen will weiter Gottesdienste anbieten, hieß es am Freitag, dabei wolle man jedoch auf "größeren Sitzabstand achten". tbs

Auch intern hat die Polizei Besprechungen im größeren Kreis abgesagt. Wo es möglich ist, werden sie als Videokonferenz durchgeführt. Die Münchner Polizei habe keine Betriebskindergärten und damit auch keine Notbetreuung, berichtet Jürgen Ascherl von der Deutschen Polizeigewerkschaft, der im Münchner Präsidium im Personalrat sitzt. Home-Office ist für die Gesetzeshüter ein schwieriges Thema. Man kann ja schlecht vom Wohnzimmer aus den Verkehr regeln. Dass eine Polizistin oder ein Polizist die Kinder auf die Dienststelle mitbringt, das sei nur in seltenen Ausnahmefällen bei Beamten im Innendienst möglich, sagt Ascherl.

Vom Präsidium fordert der Gewerkschafter Entgegenkommen, wenn Kolleginnen und Kollegen Kinder betreuen müssen. Der Personalrat verhandle derzeit über eine einheitliche Lösung. Zunächst könnten die Kollegen Urlaub nehmen. Wenn das nicht ausreiche, bleibe dem Arbeitgeber nichts anderes übrig, als Sonderurlaub zu genehmigen. "Wir hoffen, dass wir bis Montag eine Regelung gefunden haben", sagt Ascherl.

Allerdings habe es auch eine gute Seite, wenn nun alle zu Hause blieben: "Wenn das öffentliche Leben lahm liegt, brauchen wir auch weniger Polizei." Auf den Straßen sei es derzeit jedenfalls bemerkenswert ruhig. Nicht ausgeschlossen also, dass der Polizeipräsident dank dieser Umstände im kommenden Jahr eine noch niedrigere Kriminalitätsrate verkünden kann.

Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft ist die Situation ähnlich: Zwar gehe man davon aus, dass Mitarbeiter erkrankten oder wegen der Kinder daheim bleiben müssten, hieß es in einer Erklärung der MVG am Freitag. Aber gleichzeitig gebe es ja auch weniger Nachfrage: Weil Kinder nicht zur Schule und Angestellte nicht zur Arbeit fahren, können Verstärkerlinien bei U-Bahn, Tram und Bus erst einmal Pause machen. Bei den Stadtwerken sieht zudem ein Pandemieplan vor, dass die Mitarbeiter kritischer Infrastruktur in festen Teams arbeiten; wenn eines ausfällt, sind die anderen noch gesund. "Die Versorgung mit Energie und Trinkwasser bleibt rund um die Uhr gewährleistet."

Derweil wurden bis Freitagmittag 39 neue Fälle bestätigt. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in München auf insgesamt 149. Vor einer Woche waren es noch 33.