Hochkultur im Stream der Bayerischen Staatsoper

Ballett und Oper kostenlos und live im Internet, dazu ein erweitertes Video-On-Demand-Angebot - die Bayerische Staatsoper hat ihr Angebot ausgebaut um Kulturinteressierten weiterhin Zugang zu verschaffen. Drei Neuproduktionen stehen mit im Programm: Hans Abrahamsens "The Snow Queen", Bartoks Konzert "Judith" sowie die Uraufführung von Abramovićs "7 Deaths of Maria Callas".

Radio "München One" und Konzert-Livestreams bei dringeblieben.de

Von Mittwoch an geht "One München" auf Sendung. Die Macher wollen dem kulturellen Leben in der Stadt eine Plattform bieten und so dem Shutdown trotzen. Auch dringeblieben.de - von den Machern von rausgegangen.de und AskHelmut - bietet Kultur ohne Ansteckungsgefahr und streamt tagsüber Kinderunterhaltung und Abends Konzerte mit Bands, wie den Münchnern Kytes.

Münchner Serien zum Bingewatchen

Wer bei "München" und "Serien" nur an "Dietl" denkt, der hat diese aktuellen Produktionen verpasst. Vier Fernsehserien aus und über München, die ein anderes Bild von der Stadt zeigen - ganz ohne Monaco Franze.

Noch mehr Serien und Neustarts

Die Streaminganbieter dürften für die Zeit, in der die Leute aufgefordert sind zuhause zu bleiben, neue Rekorde verzeichnen. Doch was, wenn alle guten Serien schon durch "gebinged" sind? Dann bleiben noch die Serien-Empfehlungen der SZ, die über den Tellerrand der eigenen Interessen schauen und jeden Algorithmus in die Knie zwingen. Oder die Serienstarts im März.

Podcast-Tipps für März

Mit Christian Drosten durch die Coronakrise, Fans erörtern, warum Pokémon weinen können und: der Pumuckl ist da. Welche Podcasts sich im März lohnen.

Onleihe - das digitale Angebot der Stadtbilbiothek München

Auch wenn die städtischen Bibliotheken geschlossen sind, niemand muss auf frischen Lesestoff verzichten. Über Onleihe steht das E-Book- und Hörbuch-Angebot weiterhin via App, E-Book-Reader oder im Internet zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft über die Homepage der Stadtbibliothek München ist schnell abgeschlossen und kostet für Erwachsene 7 Euro für drei Monate oder 20 Euro für ein Jahr Laufzeit.

Münchner Puppentheater als Livestream

Ein Vergnügen für Kinder, aber auch Erwachsene dürfen den Laptop einschalten, wenn am Samstag im Münchner Marionettentheater die Puppen tanzen. Die Inszenierung von Mozarts "Die Zauberflöte" wird per Livestream übertragen.

Fiktives Teleshopping aus München

Zwei Münchnerinnen arbeiten an "Apocalypse, baby!" - eine fiktive Teleshopping-Show, in der sie Medikamente gegen Weltuntergangs­stimmung bewerben. Über einen heiteren Ansatz in Corona-Zeiten.

Bilderbuchkino in Haidhausen

Weil Buchläden nicht zu den systemrelevanten Geschäften gehören, sind sie seit Mittwochmorgen zwangsweise geschlossen. Trotzdem lohnt es sich einige Minuten vor dem Schaufenster eines Ladens in Haidhausen stehen zu bleiben - natürlich ohne dabei zu Vergessen von anderen Zuschauern Abstand zu halten. Zwei Wochen lang flimmert im Schaufenster des Buchpalasts das Bilderbuchkino durch das Schaufenster hindurch.

Musiktheater Regensburg per Livestream

Hinter verschlossenen Türen und vor leeren Rängen findet am Samstag, 21. März, die Premiere der Musiktheaterperformance "M'Orpheo" in Regensburg statt. Teilhaben können dank Live-Übertragung aber mehr Personen, als in den Saal passen würden.

Münchner Restaurants

Die Restaurants in München sind zumindest nach 15 Uhr von der Zwangsschließung betroffen, einige haben auch ihr Mittagsgeschäft eingestellt. Wie die Gastronomen mit der aktuellen Lage umgehen.

Rezepte fürs Homeoffice

Lieferdienst, Mittagessen zum Mitnehmen und dann? Die Versorgung im Homeoffice stellt viele vor Herausforderungen: Schnell muss es gehen, denn so lang ist die Mittagspause nicht, die Kinder schreien Hunger und die Zutaten müssen sich schon um Kühlschrank befinden. Wie ein schnelles und gutes Mittagessen gelingt, erfahren Sie in der nachstehenden Rezeptsammlung von Münchner Köchen, die fortlaufend erweitert wird:

Gute Brettspiele - Empfehlungen

Endlich Zeit für ein gutes Spiel! Sechs prämierte oder bewährte Spiele, die allein, zu zweit und in der Familie begeistern.

Kinderbücher über München

Ob Bilderbuch, Stadtführer, Abenteuerroman oder Bücher über Sagen und Märchen: Auf der Suche nach Lektüre für Kinder ist für jeden Geschmack etwas dabei. Unsere Kinderbuch-Tipps gegen langweilige Stunden zuhause.

Der Münchner in Zeiten von Corona

Spanien und Italien stehen quasi still, die Kanzlerin fordert Kontaktverzicht - und was tun die Menschen in München auf dem Viktualienmarkt? Sie prosten, trinken, lachen, als gäbe es keine Epidemie. Ein Artikel über schlechte Vorbilder in München.

Von Social Distancing und Coronapartys

Die Polizei musste in Bayern tatsächlich Corona-Partys auflösen, zu denen sich Leute verabredet hatten. Auch im Englischen Garten lustwandelten am Mittwoch noch einige Zeitgenossen ohne Infektions-Bedenken.