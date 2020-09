Corona-Demo in München: Wie bewerten Sie das Verhalten der Polizei?

Die beiden Corona-Demos in München sind weitgehend friedlich abgelaufen.

Am Samstag demonstrierten 10 000 Menschen in München gegen die Corona-Maßnahmen der Politik. Szenen wie in Berlin gab es nicht, auch weil die Polizei angemessen gehandelt habe, kommentiert SZ-Autor Heiner Effern.