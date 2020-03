Im Obi-Baumarkt an der Riemer Straße in München bildet sich am Freitagnachmittag eine lange Schlange - bis nach draußen.

An Zugangskontrollen hat man sich in diesen Tagen in München ja schon gewöhnt. Apotheken zum Beispiel haben Türsteher angeheuert, die einem mit einem Nicken den Zutritt gewähren. So weit, so gut - die Nachfrage nach Medikamenten ist ja schließlich groß zurzeit, genau wie das Risiko, dass unter denjenigen, die ihren Husten mit Mucosolvan behandeln wollen, ein Coronavirus-Träger ist.

Dass die Corona-Krise nun auch Einlasskontrollen an den Baumärkten erfordert, ist nicht ganz so schnell nachvollziehbar. Aber klar: Der Frühling ist da, viele nutzen die Zwangspause im öffentlichen Leben, um den Garten oder das Eigenheim auf Vordermann zu bringen. Am Freitag haben sich deshalb lange Schlangen vor und in den Baumärkten gebildet - ob beim V-Markt an der Balanstraße, dem Obi an der Riemer Straße oder dem Toom in der Grillparzerstraße. Denn am Freitagmittag hatte die Staatsregierung angekündigt, dass von Samstag an auch die Bau- und Gartenmärkte zumachen müssen, die bis dahin noch von der allgemeinen Ladenschließung ausgenommen waren.

Und mittendrin zwischen all den Kunden: gereizte Mitarbeiter, die anstatt Glühbirnen einzusortieren oder beim Bohrmaschinenkauf behilflich sein zu können, auf einmal Ordnung in den Haufen der vielen Heimwerker bringen müssen. Manche wirkten dabei so überfordert, dass es verlockend erscheinen mag, über ein neues Berufsfeld nachzudenken: die Fachkraft für Baumarktsicherheit. Diese Zunft aber hätte spätestens von Samstagmorgen an keine Zukunft mehr.