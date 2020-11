Für viele Menschen, die schwer an Covid-19 erkranken, ist die Atemnot das schlimmste Symptom. Welche Möglichkeiten es im Krankenhaus gibt, Patienten Sauerstoff zuzuführen und was passiert, wenn intubiert wird.

Von Stephan Handel

Keine Schmerzen mehr. Nichts mehr mitbekommen. Nichts mehr denken, nichts mehr spüren. Einfach einschlafen. Aber auch wieder aufwachen? Es gibt wahrscheinlich keine medizinische Technik, die dem Patienten so viel Vertrauen abverlangt wie eine Narkose - Vertrauen darauf, dass der Arzt weiß, was er tut, dass er es richtig macht und dass er vor allem für eines sorgt: dass der Patient wieder zurückkehrt aus seinem Schlaf. Frank Vogel federt so dynamisch in das Besprechungszimmer, wie das von einem jungen und erfolgreichen Arzt zu erwarten ist - Sportschuhe, Vollbart, dünne Brille, die Atemschutzmaske nimmt er während des gesamten Gesprächs nicht ab.