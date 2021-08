Die Sieben-Tage-Inzidenz in München befindet sich weiter auf stabilem Niveau. Am Montag lag sie bei 26,4, im Zeitraum von Freitag bis Sonntag steckten sich insgesamt 156 Münchnerinnen und Münchner neu mit dem Coronavirus an. 58,3 Prozent der Bevölkerung wurde bisher geimpft, 52,1 Prozent haben bereits ihre zweite Dosis erhalten.