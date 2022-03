Trotz aller Bemühungen der Stadt: Die Bereitschaft zu einer ersten Impfung lässt sich derzeit nicht nennenswert steigern, die Impfquote verzeichnet nur einen marginalen Zuwachs auf 72,6 Prozent. Die Quote der Zweitimpfungen liegt bei 70,8, bei den Drittimpfungen bei 45,9 Prozent. Laut Robert-Koch-Institut wurden am Montag 3849 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 1792,0, der Reproduktionswert bei 0,97. 100 Menschen stecken also 97 Personen neu an.