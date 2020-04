Großveranstaltungen und Feste werden auch in Bayern bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Das verlängerte Veranstaltungsverbot wird auch zahlreiche große Volksfeste betreffen, die Ministerpräsident Markus Söder allesamt für "nicht machbar" hält.

Noch nicht abgesagt ist das Oktoberfest in München. Die Wiesn soll zwar erst am 19. September beginnen, aber ein Event mit Millionen Besuchern aus aller Welt scheint derzeit unvorstellbar. Söder hat sich zuletzt pessimistisch geäußert: "Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt."

An der Staatsoper und am Ballett, im Residenztheater, im Gärtnerplatztheater und auch in den kleineren Häusern wird es vorerst keine Aufführungen mehr geben. Das Gleiche gilt für die städtischen Bühnen und Konzertsäle wie etwa die Philharmonie, das Deutsche Theater, die Kammerspiele und das Volkstheater. Nach Ausrufung des Katastrophenfalls sind alle Kulturstätten von den Einschränkungen betroffen.

Das Starkbierfest und die Parade zum St. Patrick's Day sollten im Sommer nachgeholt werden - das ist jetzt hinfällig.

Abgesagte Großveranstaltungen in Bayern

Das Festival "Rock im Park" Anfang Juni wurde abgesagt. Es hätte vom 5. bis 7. Juni auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg stattfinden sollen.

in Straubing. Ab 16.5. hätten die Oberammergauer Passionsspiele stattfinden sollen - sie wurden um zwei Jahre auf 2022 verschoben.

Abgesagte Veranstaltungen in München

Die Auer Dult auf dem Mariahilfplatz (ab 25.4.) entfällt.

Für das Frühlingsfest auf der Theresienwiese (ab 24.4.) wird noch ein Ersatztermin offen gehalten. Dies gilt auch für den Riesenflohmarkt (25.4.) und das Oldtimertreffen (26.4.)

Die Konzerte der Fantastischen Vier am 23./24.5. auf dem Königsplatz sind abgesagt, Nacholtermine werden gesucht.

Das Filmfest München fällt 2020 aus und wird erst 2021 wieder ausgetragen. Die 38. Ausgabe war für den 25.6. bis 4.7.2020 geplant.

Der am 18.7. geplante Münchner Sommernachtstraum findet erst wieder 2021 statt.

Abgesagt wurden auch die Veranstaltungen der Fridays for Future-Bewegung. Wie der Protest in den nächsten Wochen im Internet organisiert werden soll, ist noch nicht bekannt. Straßen-Demonstrationen sollen aber zunächst keine mehr stattfinden.

teilte mit, dass alle Vorstellungen bis auf Weiteres abgesagt werden. Die Münchner Clubs wie das Harry Klein, Milla und der Blitz Club kündigten auf Facebook ihre Schließung bis auf Weiteres an.

