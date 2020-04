Auch mehr als zwei Wochen nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen in München weiter deutlich an. Am Montag meldete das Presseamt 152 neue Fälle. Damit sind aktuell 3794 Infektionen in der Stadt bestätigt. Vor genau einer Woche gab es 2501 Fälle. 1240 Personen sind aus der Quarantäne entlassen worden und gelten als gesund. Zudem sind zwei weitere Münchner im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, ein Mann im Alter von 70 und ein Mann im Alter von 88 Jahren. Insgesamt meldet die Stadt nun 16 Todesfälle.