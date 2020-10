Die Stadt wird für die Münchner Schulen wohl keine mobilen Raumluftreiniger anschaffen, um Coronaviren aus der Klassenzimmerluft zu filtern. Das geht aus einem Brief hervor, den das Bildungsreferat am Montag an Münchner Schulen verschickt hat; er liegt der SZ vor. Experten der Stadt seien zu dem Ergebnis gekommen, dass das Stoßlüften "für einen schnellen und vollumfänglichen Luftaustausch ausreichend" sei, heißt es darin. In allen Münchner Schulen könne ausreichend gelüftet werden. Und das Lüften sei auch im Winter praktikabel: Die Schülerinnen und Schüler könnten sich gegebenenfalls wärmer anziehen. Mobile Raumluftreiniger zu kaufen sei dagegen nicht sinnvoll, weil die Geräte "keinen nachgewiesenen infektionspräventiven Nutzen hinsichtlich Covid-19" hätten; zudem seien sie wartungsintensiv, könnten gar kontraproduktiv wirken. Der Einsatz der Geräte war zuletzt diskutiert worden, weil Studien der Universität der Bundeswehr ihren Einsatz in Schulen empfohlen hatten. Der Krisenstab der Stadt hatte daraufhin Experten beauftragt, den Infektionsschutz neu zu untersuchen.