Am Isar Klinikum an der Sonnenstraße ist die Impfaktion für das Personal von Grundschulen und Kitas beendet (Symbolbild).

Von Ekaterina Kel

Nur 10.000 von 31.000. Das ist keine gute Quote. So viele Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher sowie anderes Personal an Grund-, Sonder- und Förderschulen, Kitas und heilpädagogischen Tagesstätten haben sich am Isar-Klinikum gegen Corona impfen lassen. Das klingt zunächst nicht ausreichend.

Während die einen das bedauern, etwa der Corona-Stabsleiter Wolfgang Schäuble oder die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), stellen die anderen die niedrige Quote infrage. Diese Zahl könne nicht stimmen, sagt etwa der Vorsitzende des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands MLLV, Martin Schmid. Bei ihm an der Grundschule seien etwa 90 Prozent geimpft.

Was ist also da dran an dieser niedrigen Quote? Welche Ängste und welche Umstände haben möglicherweise dazu geführt, dass sich der ein oder die andere gegen die Impfung entschieden hat? Und warum ist das so schwer, alle in dieser Gruppe zu ermitteln, die sich haben impfen lassen? Diesen Fragen bin ich nachgegangen. Eins verrate ich Ihnen gleich: Es ist niemals so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht.

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizei erteilt fast 500 Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln Mehr als 6000 Kontrollen hat die Polizei am Wochenende in München durchgeführt. Oft trafen sie auf größere Menschansammlungen, zu wenig Abstände und fehlende Masken.

Mordprozess: "Die Augen zugemacht und dreimal ganz schnell abgedrückt" Ein 24-Jähriger steht vor Gericht, weil er seinen Drogendealer wegen Schulden in dessen Sportwagen erschossen haben soll. Beim Prozessauftakt zeigt sich der Angeklagte geständig.

Enorme Finanzlücke bei der München Klinik Die Rettung der städtischen Krankenhäuser wird immer mehr zum Kraftakt: 141 Millionen Euro an neuen Krediten sind nötig - und je konkreter die Sanierung wird, desto mehr Probleme tauchen auf (SZ Plus).

Planspiele auf dem Lerchenauer Feld Auf einem rund 30 Fußballfelder großen Areal im Münchner Norden soll ein neues Quartier mit 1650 Wohnungen entstehen. Die Verkehrsanbindung bleibt der Knackpunkt.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg